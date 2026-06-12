Es ley y pocos lo saben: Edomex ya te fotografía y multa con hasta $2,346 si cometes esta infracción

El sistema de fotomultas en el Estado de México registra la infracción con foto, número de placa, fecha, hora y ubicación exacta. Con esa evidencia en el expediente, no hay margen para refutar la acusación y los conductores que desconocen los cambios son los primeros en llevarse la sorpresa.

La novedad del reglamento no es solo qué infracciones capturan las cámaras. Es cómo se calcula la multa que recibirás. El monto ya no es fijo para todos: depende de cuántas infracciones acumules sin pagar, y eso puede cambiar radicalmente lo que sale de tu bolsillo.

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¿Qué infracciones fotografían las cámaras de Edomex?

Las fotomultas en el Edomex se activan cuando un vehículo invade los carriles exclusivos para transporte público masivo. Esos espacios son zona de uso restringido, y cualquier vehículo particular que los ocupe queda registrado de forma automática sin que intervenga ningún agente de tránsito.

Las cámaras solo se instalan en ubicaciones estratégicas con señalización previa visible para los ciudadanos. Si quieres saber dónde se ubican los equipos activos, consulta el portal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Cada captura incluye la fotografía de la infracción, el número de placa del vehículo, la fecha, la hora y la descripción del hecho. Esa evidencia forma el expediente oficial, y con esos datos registrados, impugnar la infracción resulta prácticamente imposible.

¿Dónde checar si tengo fotomultas en CDMX? Así consulta tus jnfracciones de tránsito en 2024 Con 4 o más multas sin pagar en Edomex, recibes la sanción máxima del nuevo reglamento. (Especial)

¿Cuánto pagas de multa por fotomulta en el Estado de México?

El nuevo esquema de multas en el Edomex ya no aplica un monto igual para todos. El sistema toma en cuenta tu historial como conductor y escala la sanción según las infracciones que acumules sin pagar. Quien paga a tiempo paga menos; quien reincide paga mucho más.

Los tres niveles del nuevo sistema son:

Mínima: aplica para conductores sin multas pendientes al momento de la infracción

aplica para conductores sin multas pendientes al momento de la infracción Media: corresponde a quienes tienen entre 2 y 3 infracciones sin pagar

corresponde a quienes tienen entre 2 y 3 infracciones sin pagar Máxima: se aplica a conductores con 4 o más infracciones sin liquidar

La reincidencia es el factor que eleva el costo final de tu sanción. Si tienes deudas acumuladas con el sistema de tránsito del Edomex, el próximo error puede costarte considerablemente más que la primera vez. Además del cobro monetario, algunas infracciones restan puntos a tu licencia de conducir conforme al reglamento vigente.

Revisa tu historial de infracciones antes de salir a las vialidades del Estado de México. Si tienes multas pendientes, pagarlas reduce tu nivel de riesgo ante el nuevo esquema de sanciones escalonadas. Conocer el reglamento es la mejor forma de evitar que una fotomulta te tome por sorpresa.

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