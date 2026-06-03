Es ley: Edomex aplicará multas de hasta $2,300 pesos a quienes conduzcan con esta compañía en el auto

Los oficiales de tránsito supervisan las principales avenidas para detectar a los automovilistas que cometen faltas graves. Existen ciertas acciones cotidianas que ameritan multas de hasta $2,300 de forma inmediata en los municipios de Edomex, algo que los conductores desconocen por viajar con distractores específicos.

La normativa estatal vigente castiga severamente a quienes conduzcan con esta compañía en el auto sin las medidas de protección reglamentarias. El marco legal prohíbe transportar seres u objetos en zonas del vehículo que comprometan la adecuada movilidad del chofer.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿De cuánto son las multas en Edomex por manejar con acompañantes u objetos en el regazo?

El Artículo 90, fracción I, del Reglamento de Tránsito del Estado de México prohíbe explícitamente conducir un automotor abrazando a una persona u objeto alguno. Esta descripción legal abarca directamente el traslado de mascotas o niños pequeños sobre el regazo del conductor mientras el auto avanza. Las autoridades mexiquenses buscan prevenir alcances provocados por una súbita pérdida de control físico.

La tabla de sanciones del Artículo 122, inciso H, fracción V, respalda la aplicación de este castigo financiero para los infractores. La legislación local determina un castigo económico que oscila entre las 16 y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA). La policía estatal aplica multas severas para erradicar estos vicios peligrosos detrás del volante.

Considerando que la UMA actual equivale a $117.31 pesos, el costo real de la infracción va desde los $1,876.96 hasta los $2,346.20 pesos. Las multas en Edomex por este concepto pretenden concientizar sobre el uso correcto de transportadoras o asientos especiales. El cumplimiento de las normas resulta indispensable para transitar sin contratiempos económicos en la entidad.

multas edomex Los oficiales de tránsito vigilan que los conductores no carguen niños ni objetos que resten visibilidad. (Agencia de Noticias MVT)

Riesgos de manejar con seres u objetos sobre el regazo en carretera

La presencia de distractores físicos en el asiento del conductor reduce drásticamente la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto vial. Llevar mascotas o infantes sueltos al volante impide realizar maniobras evasivas de emergencia de forma correcta.

El despliegue de las bolsas de aire durante un impacto convierte a estos acompañantes en proyectiles mortales para los pasajeros. Los objetos obstruyen la visibilidad directa hacia los espejos retrovisores e impiden el control absoluto de los pedales del automóvil.

Los movimientos inesperados del animal o del menor provocan pérdidas de control fatales en las vías de alta velocidad. Las distracciones al conducir causan siniestros viales de forma constante en todo el territorio mexiquense.

La recomendación para todos los automovilistas es utilizar aditamentos adecuados para sus acompañantes y respetar las leyes de movilidad. Evitar distractores corporales garantiza un viaje seguro y previene golpes directos al bolsillo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.