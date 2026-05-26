Es ley y pocos lo saben: en Edomex solo esta persona puede multarte en la calle

Aunque miles de automovilistas circulan diariamente por el Estado de México, todavía existe mucha confusión sobre quién tiene realmente la facultad legal para aplicar multas de tránsito en la entidad.

Desde finales de 2025 entró en vigor un nuevo Reglamento de Tránsito mexiquense que modificó por completo la manera en que se levantan infracciones en calles y avenidas del estado. Entre los cambios más importantes destaca que únicamente mujeres agentes de tránsito pueden emitir sanciones oficiales a conductores.

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¿Quién sí puede aplicar multas en el Edomex?

Las nuevas disposiciones establecen que solo las llamadas “Agentes de Tránsito” están autorizadas para infraccionar a automovilistas.

Esto significa que policías hombres, agentes de vialidad u otros servidores públicos no pueden emitir multas directamente, aunque sí continúan realizando labores de apoyo, vigilancia, control vehicular y atención de incidentes.

La medida fue impulsada por autoridades estatales como parte de una estrategia para reducir actos de corrupción, mejorar el control de sanciones y hacer más transparentes los procedimientos de tránsito.

📃 #ComunicadoDePrensa



Reforma @Edomex Reglamento de Tránsito; elimina multas fijas y sustituye por rangos de mínimo a máximo.



Más información: 👇🏼 pic.twitter.com/XGPEwfg61P — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) November 11, 2025

¿Cómo identificar a una agente autorizada?

El Gobierno mexiquense indicó que las oficiales facultadas para levantar infracciones deben portar uniforme oficial con elementos distintivos específicos, entre ellos:

camisola blanca

pantalón azul

detalles en color naranja

Además, las agentes autorizadas utilizan terminales electrónicas conocidas como “Hand Held”, dispositivos con los que generan multas digitales directamente conectadas al sistema estatal.

Las patrullas de tránsito también cuentan con rotulación y balizamiento oficial para facilitar su identificación durante operativos y revisiones.

¿Cómo saber si una multa es válida?

Especialistas recomiendan revisar que cualquier infracción incluya información básica obligatoria como:

número de placa

motivo de la sanción

datos de identificación de la agente

registro oficial de la infracción

También es importante que la multa quede emitida mediante el sistema electrónico oficial y no a través de formatos improvisados o cobros en efectivo. En caso de detectar irregularidades, automovilistas pueden reportar posibles abusos o intentos de extorsión ante autoridades estatales correspondientes.

¿Qué otros cambios trae el nuevo reglamento?

El Estado de México también incorporó nuevas herramientas tecnológicas conocidas como “infracciones inteligentes”, las cuales operan principalmente en:

carriles confinados del Mexibús

ciclovías

zonas monitoreadas por cámaras

Estas sanciones se generan mediante sistemas automatizados y posteriormente son notificadas al propietario del vehículo registrado.

Además, el reglamento contempla descuentos de hasta 50% para quienes paguen sus multas dentro de los primeros días posteriores a la notificación.

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