Es ley y pocos conductores lo saben: Edomex multará a quienes lleven celular o pantalla en esta parte del auto

Lo que para muchos conductores parece un accesorio inofensivo dentro del auto puede convertirse en una multa de miles de pesos en Edomex. La autoridad ya tiene tipificada la conducta y los oficiales de tránsito están aplicando la sanción incluso cuando el conductor argumenta que el dispositivo estaba apagado o que “no lo estaba mirando”.

La normativa lleva tiempo vigente, pero los operativos recientes en municipios como Toluca, Naucalpan y Ecatepec pusieron el foco sobre este tipo de faltas. El motivo es claro: las distracciones visuales encabezan las causas de choques en avenidas estatales, y la ubicación del objeto en cuestión es justamente lo que vuelve a la conducta tan riesgosa para los demás.

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¿Qué dice el Reglamento de Tránsito del Estado de México sobre las pantallas en el auto?

El Artículo 90, fracción XXVIII del Reglamento de Tránsito del Estado de México establece que está prohibido instalar o utilizar televisores, pantallas de proyección de video o cualquier sistema de entretenimiento en la parte delantera del vehículo.

La restricción aplica tanto al conductor como al copiloto, y abarca celulares montados en soportes que reproduzcan contenido distinto a una aplicación de navegación.

La lógica detrás del artículo apunta directamente a reducir las distracciones al volante. No se trata únicamente de televisores: cualquier dispositivo que emita imágenes en movimiento dentro del campo visual del conductor entra en el supuesto.

Esto incluye tabletas adheridas al tablero, pantallas auxiliares conectadas a la consola y celulares utilizados para ver videos.

Pantalla portatil para auto en Amazon (Getty Images)

¿De cuánto es la multa por usar pantalla en la parte delantera del auto en Edomex?

La sanción económica va de 16 a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que en términos prácticos representa un golpe importante al bolsillo. Considerando que la UMA vigente en 2026 quedó fijada en $117.31 pesos, la multa oscila entre $1,876.96 y $2,346.20 pesos, dependiendo del criterio del oficial y de si existen agravantes como reincidencia o conducción peligrosa.

Conviene recordar que la cifra es solo el componente económico. La infracción también queda registrada en el historial vehicular del conductor, lo que puede complicar trámites posteriores como el refrendo anual o la verificación.

La recomendación práctica es retirar cualquier pantalla del tablero o del parabrisas y limitar el uso del celular a soportes ubicados fuera del campo visual directo, exclusivamente para funciones de navegación. Si vas a usar GPS, mantenlo en modo de voz siempre que sea posible y evita interactuar con la pantalla mientras el auto está en movimiento.

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