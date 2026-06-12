Cambian los cuidados paliativos en Jalisco: aprueban reforma que impactará en el servicio

El Congreso de Jalisco dio luz verde a una reforma relacionada con la diversificación de los servicios de cuidados paliativos que se ofrecen en el estado.

La iniciativa fue aprobada durante una sesión ordinaria del Poder Legislativo estatal y plantea cambios que podrían influir en la atención que reciben pacientes y familias.

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¿Qué cambia en Jalisco con la reforma a los cuidados paliativos?

Uno de los principales cambios aprobados por las y los legisladores es que los cuidados paliativos en Jalisco deberán brindarse mediante un esquema de atención más amplio, en el que participen profesionales de distintas especialidades.

La intención es que los pacientes no reciban apoyo únicamente desde una perspectiva médica, sino que también puedan acceder a otros tipos de acompañamiento de acuerdo con sus necesidades particulares.

De acuerdo con las modificaciones aprobadas, los servicios podrán involucrar la participación coordinada de personal médico, especialistas en atención psicológica y profesionales de áreas terapéuticas. La reforma plantea que la intervención de estos perfiles se determine según la condición de cada paciente.

Cuidados paliativos en Jalisco cambian. La reforma también busca diversificar la red de cuidados. (Getty)

¿Cuándo entrarán en vigor los cambios en Jalisco?

Hasta ahora, y tras la aprobación, no se precisó la fecha en que las modificaciones comenzarán a aplicarse ni los plazos para su implementación dentro de los servicios de salud.

La jornada legislativa no se limitó al tema de los cuidados paliativos. Las y los diputados también dieron luz verde a cambios en distintas normas estatales vinculadas con la integración de los gobiernos municipales y la participación de mujeres en espacios de decisión pública.

Además, avanzaron ajustes relacionados con actividades productivas del estado y con la actualización de procesos legales, en una serie de modificaciones que buscan adecuar la legislación jalisciense a nuevas necesidades administrativas y jurídicas.

¿Qué son los cuidados paliativos?

Los cuidados paliativos son una forma de atención dirigida a personas que viven con enfermedades graves o que requieren seguimiento permanente para controlar síntomas y mejorar su bienestar cotidiano.

Su función es ayudar a reducir molestias físicas como dolor, cansancio o dificultades respiratorias, además de brindar apoyo emocional y psicológico tanto a los pacientes como a sus familiares.

Aunque suelen asociarse con enfermedades en etapas avanzadas, estos servicios también pueden ofrecerse durante distintas fases de un tratamiento médico para mejorar la calidad de vida y facilitar el acompañamiento integral de quienes enfrentan una condición de salud compleja.

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