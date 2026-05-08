Adiós a la adopción simple en Jalisco: aprueban reforma histórica que cambia el antiguo proceso para adoptar niños

En una sesión solemne que marcó el cierre de funciones de la Mesa Directiva el pasado 30 de abril, el Congreso de Jalisco informó sobre una reforma histórica para el bienestar infantil: la eliminación de la “adopción simple”. Bajo la gestión del diputado Julio César Hurtado Luna, se concretó este ajuste legal que busca transformar la realidad jurídica de los menores en proceso de integración familiar.

Con esta modificación, se asegura que cualquier menor adoptado en la entidad goce de derechos jurídicos y familiares plenos. A diferencia del modelo anterior, la nueva normativa protege el futuro de los niños y niñas al equiparar sus derechos con los de cualquier hijo biológico, eliminando las limitaciones legales que existían en la figura de adopción simple.

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Resultados de la actividad legislativa en Jalisco

Durante el informe de resultados de la Mesa Directiva, se detalló que el actuar parlamentario se centró en responder a la exigencia ciudadana de legalidad y equilibrio institucional. En el periodo reportado se llevaron a cabo 27 sesiones de pleno y más de 200 reuniones de comisiones, dando como resultado la aprobación de 283 decretos y más de 200 acuerdos legislativos.

Además de la reforma en materia de adopción, el Congreso impulsó otros cambios clave para fortalecer el Estado de derecho y la seguridad de las familias en los 125 municipios del estado:

Sanción de la apología del delito: Reformas orientadas a fortalecer la legalidad.

Reformas orientadas a fortalecer la legalidad. Salud: Ajustes para prevenir riesgos derivados de prácticas médicas irregulares.

Ajustes para prevenir riesgos derivados de prácticas médicas irregulares. Presupuesto: Revisión de las leyes de ingresos municipales y modificación del presupuesto estatal priorizando temas sensibles.

Un Congreso abierto y rendición de cuentas

La actual legislatura destacó la implementación de mecanismos de transparencia más directos, retomando el formato de glosa para la comparecencia de titulares de dependencias estatales. Según lo expuesto en la sesión, se priorizó la discusión de temas de alto impacto social como el transporte público, la hacienda y el abastecimiento de agua potable.

La eliminación de la adopción simple se suma a esta agenda de “Congreso Abierto”, donde se buscó que las decisiones legislativas respondan directamente al interés público y a la protección de los sectores más vulnerables de la población jalisciense.

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