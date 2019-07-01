Senado aprueba cuidados paliativos para enfermos terminales

Foto: Senado

Con 109 votos a favor, el Senado de la república aprobó una reforma al artículo cuarto de la constitución política a fin de evitar el sufrimiento de los pacientes que enfrentan unaenfermedad terminal.

Las y los senadores justificaron que el acceso a la salud debe ser en condiciones de dignidad de la vida, por lo que las personas pueden optar por tratamientos para paliar las enfermedades terminales.

Los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano a la salud y constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familiares cuando se enfrentan problemas respecto de una enfermedad latentemente mortal.

El autor de la propuesta, el senador Miguel Ángel Mancera, explicó que “se trata de que las personas en etapa terminal puedan tener el menor sufrimiento posible, que se pueda garantizar por parte del Estado, y de ahí que la reforma esté incluido en el artículo cuarto constitucional, se trata de que el Estado mexicano atienda el dolor, que se genera, precisamente, en esa etapa en la etapa terminal a la que todos vamos a llegar de una u otra manera. Y queesta etapa final de la vida sea precisamente llevada con dignidad sin importar el nivel socioeconómico. Se respeten los valores individuales en esta etapa que se evite el daño y el dolor innecesario".

La mayoría de las personas que necesitan los cuidados paliativos presentan padecimientos crónicos tales como enfermedades cardiovasculares que representan el 38.5%; el cáncer el 34%; enfermedades respiratorias 10%; SIDA 5.7%; diabetes 4.6%; muchas otras que pueden requerir asistencia paliativa son la insuficiencia renal, enfermedades hepáticas crónicas, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, artritis reumatoide y enfermedades neurológicas.

La noticia continúa, mantenla encendida. Descarga nuestra app

lmo