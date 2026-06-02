Es oficial en Jalisco: aprueban reforma y ahora todos estos estudiantes tendrán prohibido usar sus celulares en las escuelas

El Congreso del Estado de Jalisco aprobó reformas a la Ley de Educación local para prohibir el uso de teléfonos celulares en planteles de educación básica. La medida busca proteger el entorno de aprendizaje de los menores.

La nueva legislación regula de manera estricta la utilización de herramientas digitales dentro del horario de clases en toda la entidad. Las modificaciones normativas entraron en vigor para el presente ciclo escolar.

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¿Cómo se aplicará la prohibición de celulares y el uso de pantallas en las escuelas de Jalisco?

La denominada Ley de Pantallas Seguras restringe el acceso a plataformas de entretenimiento y dispositivos móviles en las aulas para mitigar riesgos cognitivos y de salud mental. La Secretaría de Educación estatal coordinará la aplicación de los lineamientos pedagógicos en los centros escolares.

El marco regulatorio establece pautas obligatorias que las comunidades escolares deben implementar de forma inmediata:

Restringir redes sociales: bloquear el ingreso de los menores de 14 años a plataformas digitales dentro de los planteles cuando no se trate de actividades con fines educativos.

bloquear el ingreso de los menores de 14 años a plataformas digitales dentro de los planteles cuando no se trate de actividades con fines educativos. Supervisar entornos digitales: adecuar los reglamentos de los municipios para vigilar los establecimientos comerciales y espacios públicos que ofrecen conexión a internet en la periferia escolar.

adecuar los reglamentos de los municipios para vigilar los establecimientos comerciales y espacios públicos que ofrecen conexión a internet en la periferia escolar. Decretar responsabilidades específicas: aplicar medidas administrativas que van desde amonestaciones institucionales hasta multas económicas para quienes incumplan las normas de seguridad digital.

¿Qué riesgos específicos busca prevenir el Gobierno de Jalisco con la nueva Ley de Pantallas Seguras?

La legislación estatal responde al incremento masivo de usuarios de internet entre los 12 y 17 años de edad en la región. Las comisiones parlamentarias diseñaron el dictamen con un enfoque de corresponsabilidad obligatoria entre autoridades, docentes y padres de familia.

Las mesas transversales de seguridad pública priorizarán el combate frontal contra las siguientes problemáticas virtuales:

Prevenir el ciberacoso y violencia: erradicar las conductas de hostigamiento digital, sexting y dinámicas de ciberbullying que dañan la convivencia escolar.

erradicar las conductas de hostigamiento digital, sexting y dinámicas de ciberbullying que dañan la convivencia escolar. Frenar delitos digitales complejos: proteger los datos personales de las infancias ante amenazas de suplantación de identidad mediante deepfakes y esquemas de grooming.

proteger los datos personales de las infancias ante amenazas de suplantación de identidad mediante deepfakes y esquemas de grooming. Disminuir el uso excesivo de celulares: fomentar mecanismos de control parental en los hogares para contrarrestar la dependencia psicológica a los dispositivos electrónicos.

Celebramos la aprobación de la Ley de Pantallas Seguras, una iniciativa impulsada en Jalisco para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.



Con esta acción promovemos espacios virtuales más seguros y saludables, fomentando la prevención,… pic.twitter.com/4i27Yw5b8O — Juan Carlos Flores Miramontes (@JCFloresMiramon) May 19, 2026

La Secretaría de Educación de Jalisco capacitará a más de cien mil profesionales de la educación para la correcta mediación de conflictos digitales entre alumnos. El diseño de las políticas públicas transversales estuvo a cargo del Poder Legislativo y el Sistema DIF Estatal, quienes implementarán el distintivo oficial para certificar los espacios públicos digitalmente seguros en beneficio de 1.4 millones de familias en la entidad.

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