Es ley: Jalisco castigará la difusión de este tipo de contenido creado con Inteligencia Artificial

El Congreso de Jalisco aprobó una reforma al Código Penal estatal para ampliar el delito de violación a la intimidad sexual e incluir la difusión o amenaza de difusión de contenido íntimo manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial sin consentimiento de la persona afectada.

Esta modificación incorpora estos supuestos al Artículo 176-Bis 1 del Código Penal para el Estado de Jalisco, ordenamiento que regula el delito de violación a la intimidad sexual.

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¿Qué conductas específicas sanciona la ley en Jalisco?

La legislación establece que comete este ilícito quien exponga, divulgue, almacene, comparta, distribuya, comercialice o publique imágenes, audios o videos de contenido erótico o sexual sin autorización de la persona afectada.

Con la reforma aprobada por el Congreso local, estas disposiciones también alcanzan contenido íntimo alterado o generado mediante inteligencia artificial, conocido comúnmente como “deepfake”.

La ley también contempla la amenaza de difundir este tipo de materiales como una conducta sancionable. Para que se configure el delito, el contenido debe mostrar a una persona desnuda de forma parcial o total, o involucrarla en actividades sexuales explícitas sin su consentimiento.

Alto a las deepfake en Jalisco. La reforma buscará penar severamente a todos los que difundan este tipo de imágenes. (Getty Images)

¿De cuánto son las multas y penas de prisión por violencia digital en Jalisco?

El delito de violación a la intimidad sexual ya contempla sanciones previstas en el Código Penal estatal. Tras la reforma, dichas penas también podrán aplicarse cuando el contenido íntimo haya sido manipulado mediante inteligencia artificial.

De acuerdo con la legislación vigente, las sanciones pueden alcanzar hasta ocho años de prisión y multas que van de las 1,000 a las 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso.

Tomando como referencia el valor de la UMA para 2026, las multas podrían oscilar entre los $117,310 y los $234,620 pesos.

La novedad de la reforma no consiste en la creación de nuevas penas, sino en la incorporación expresa de contenidos íntimos manipulados mediante inteligencia artificial dentro de las conductas que pueden ser perseguidas bajo este delito.

¿Qué otras reformas aprobó el Congreso de Jalisco?

Durante la misma sesión, las y los diputados aprobaron la Ley para el Desarrollo y Fomento de las Industrias Creativas de Jalisco, una norma que busca impulsar proyectos relacionados con innovación, tecnología, cultura y economía creativa.

También se avalaron cambios a la Ley de Educación para regular el uso de dispositivos electrónicos en escuelas y restringir el uso de teléfonos celulares durante las clases en educación básica.

Además, el Congreso aprobó reformas para fortalecer el acceso a servicios de salud física y mental, así como modificaciones para actualizar los atlas municipales de riesgo y reforzar acciones de prevención ante fenómenos naturales.

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