Mientras en Jalisco la multa por usar polarizados prohibidos no llega a los $1,000 pesos, esto te cobrarán en Puebla

La brecha entre estados en materia de sanciones de tránsito sorprende a muchos conductores. Jalisco fija una multa de entre 1 y 5 UMAs ($117.31 a $586.55 pesos) para quienes circulen con cristales que impidan ver el interior del vehículo o con polarizado en el parabrisas, según el Artículo 360 del Reglamento de Tránsito de Jalisco. El monto no supera los mil pesos, pero en otro estado la historia cambia por completo.

La diferencia entre ambas sanciones no es menor si eres conductor frecuente entre entidades. Conocer cuánto cobra cada estado por la misma infracción puede ahorrarte una sorpresa al volante. El dato exacto que aplica en Puebla está más abajo.

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¿Cuánto es la multa por vidrios polarizados en Jalisco vs Puebla?

El Artículo 56, fracción VII del Orden Jurídico Poblano establece la sanción para quienes instalen vidrios oscurecidos o aditamentos que obstruyan la visibilidad al conducir. La norma ya es vigente y la autoridad tiene base legal para actuar sin regulación adicional. No se trata de cualquier polarizado: la ley apunta a los que comprometen la visión desde el interior del vehículo.

En Puebla, la sanción económica va de 4 a 10 UMAs, lo que equivale a entre $469.24 y $1,173.10 pesos. El monto exacto queda a criterio de la autoridad dentro de ese rango. Jalisco, en cambio, aplica entre 1 y 5 UMAs por la misma infracción: de $117.31 a $586.55 pesos según el Artículo 360 de su reglamento vial.

La diferencia máxima entre ambos estados supera los $580 pesos. Para el conductor que cruza entidades sin revisar su polarizado, ese margen puede ser el costo de no conocer la ley que aplica donde circula.

De cuánto es la multa por usar vidrios polarizados. El Artículo 56 de Puebla fija entre 4 y 10 UMAs por vidrios que obstruyan la visibilidad. (Getty Images)

¿Qué vidrios polarizados sanciona la ley en Puebla y cómo evitar la multa?

El Artículo 56, fracción VII no distingue entre vidrios de fábrica y aditamentos colocados después de la compra. Cualquier elemento que reduzca la visibilidad desde el interior del vehículo en Puebla entra en el supuesto sancionable. La autoridad puede actuar tanto sobre un polarizado instalado en taller como sobre uno que viene de origen con exceso de oscurecimiento.

El riesgo para el conductor es doble: la sanción económica y la posible retención del vehículo. Revisar el nivel de oscurecimiento antes de circular por Puebla es la medida más directa para evitar la infracción. Un especialista en taller automotriz puede evaluar si el polarizado actual cumple con la visibilidad mínima que exige la ley.

Retirar cualquier película o aditamento que oscurezca en exceso las ventanas es la solución más sencilla. La norma ya está vigente y no requiere aviso previo para que un agente de tránsito la aplique. No esperes una segunda oportunidad en cualquier punto de la entidad.

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