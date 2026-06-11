Giro en los trámites de vivienda en Guanajuato: preparan la primera Ley de Catastro y así impactaría en el estado

Los trámites relacionados con viviendas, terrenos y avalúos podrían tener cambios importantes en Guanajuato luego de que el Congreso local se encuentra en proceso de análisis de una iniciativa para crear la primera Ley de Catastro del estado.

Aunque la iniciativa aún se encuentra en discusión, sus efectos podrían alcanzar procedimientos que realizan miles de personas cada año, desde la actualización de datos de una propiedad hasta trámites vinculados con compraventas o el pago del impuesto predial.

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¿Qué cambiaría para las viviendas?

Actualmente, Guanajuato no cuenta con una ley específica en materia catastral. Ante esto, la propuesta busca crear un marco legal propio para organizar y actualizar la información de viviendas, terrenos y construcciones, con el objetivo de que los registros sean más precisos y uniformes en todo el estado.

La iniciativa fue revisada recientemente durante un foro organizado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso local. En el encuentro participaron notarios, peritos valuadores, tesoreros municipales y otros especialistas relacionados con trámites inmobiliarios, quienes presentaron observaciones y propuestas para enriquecer el proyecto.

De acuerdo con los legisladores que impulsan la iniciativa, uno de los objetivos es facilitar la gestión de la información de los inmuebles y ofrecer mayor certeza tanto a propietarios como a las autoridades responsables de estos registros.

¿Qué trámites podrían verse involucrados?

La propuesta está relacionada con diversos procedimientos que forman parte de la vida cotidiana de quienes poseen una vivienda o terreno. Entre ellos se encuentran los avalúos catastrales, la asignación de claves catastrales, la actualización de información de predios y algunos trámites realizados ante notarías.

También tendría impacto en procesos vinculados con el impuesto predial y otras gestiones donde se requiere información oficial sobre las características y el valor de una propiedad. La intención es que los municipios cuenten con registros más completos y actualizados.

Además, la iniciativa contempla responsabilidades y derechos para propietarios, poseedores de inmuebles, notarios y otros actores que intervienen en operaciones relacionadas con bienes raíces.

Dar seguridad al patrimonio de las familias también es construir un mejor Guanajuato.



Por eso realizamos un foro de consulta sobre la iniciativa para crear la Ley de Catastro del Estado, con la participación de especialistas, empresarios y representantes de distintos sectores. pic.twitter.com/2YsgHwHIiH — Grupo Parlamentario del PAN (@DiputadosPANGto) May 29, 2026

¿Cómo funcionaría el nuevo sistema?

La propuesta plantea que los municipios de Guanajuato concentren información más detallada sobre cada predio, incluyendo datos sobre ubicación, valor, características físicas y uso del inmueble. Esto permitiría contar con registros más precisos y facilitar la consulta de información cuando sea necesaria para algún trámite.

Los impulsores de la iniciativa también consideran que estos datos también podrían ser útiles para la planeación urbana, ya que ayudarían a identificar las zonas donde se requieren más servicios, infraestructura o acciones de crecimiento ordenado.

Actualmente, las oficinas catastrales ya realizan labores como la valuación de inmuebles, la validación de avalúos y la orientación a ciudadanos.

¿Qué observaciones se hicieron a la iniciativa?

Durante el proceso de consulta, especialistas y autoridades señalaron la importancia de que cualquier cambio se implemente de manera gradual para evitar complicaciones en los municipios.

Otro de los puntos discutidos fue la conveniencia de que cada municipio pueda adaptar ciertos aspectos del sistema a sus necesidades, sin perder la coordinación estatal que busca la iniciativa.

¿Qué sigue para la iniciativa?

Por ahora, la propuesta continúa en análisis dentro del Congreso de Guanajuato y no implica cambios inmediatos para propietarios, compradores o personas que realizan trámites relacionados con vivienda.

Los diputados deberán revisar las observaciones recibidas durante la consulta y determinar si el proyecto requiere modificaciones antes de avanzar a las siguientes etapas legislativas. En caso de ser aprobada, Guanajuato se sumaría a otras entidades del país que ya cuentan con una ley específica en materia catastral.

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