Ni Celaya ni Irapuato: León se adelanta en Guanajuato con 300 escrituras y acelera la regularización de vivienda

El programa lleva por nombre "Papelito Habla" y busca dar certeza jurídica a los propietarios.

El programa lleva por nombre "Papelito Habla" y busca dar certeza jurídica a los propietarios. | Getty Images

Cerca de 300 familias en León, Guanajuato se vieron beneficiadas con la entrega de escrituras como parte de un programa de regularización de vivienda que busca dar certeza jurídica a los hogares del municipio.

Este plan está enfocado en reducir el rezago en trámites de propiedad y fortalecer la seguridad patrimonial de las familias en el estado de Guanajuato.

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¿Qué ocurrió con la entrega de escrituras en León?

En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de León, el programa, llamado “Papelito Habla”, distribuyó la entrega de las escrituras de la siguiente manera:

211 escrituras gestionadas por el Gobierno del Estado

89 escrituras a cargo del municipio de León, a través del Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI)

Hay logros que se sienten en el corazón y tener la certeza de tu hogar es uno de ellos. 🏡



Hoy en León entregamos escrituras de sus casas a familias que durante años trabajaron, ahorraron y lucharon por construir su patrimonio. Con Papelito Habla damos tranquilidad, seguridad y… pic.twitter.com/dgp7DPWltW — Libia Dennise (@LibiaDennise) April 20, 2026

Otro objetivo del programa es integrar a la legalidad predios que durante años permanecieron en condición irregular.

De acuerdo con información de autoridades estatales, en la actual administración se han entregado más de 2,000 escrituras en el estado de Guanajuato, como parte de las acciones de regularización de vivienda.

¿Qué impacto tiene la regularización en el desarrollo de las colonias?

Autoridades municipales han señalado que la regularización de la propiedad no solo implica la entrega de escrituras, sino que representa el primer paso para intervenir de forma más directa en colonias con rezago urbano.

Colonias como Las Joyas, Medina y San Juan de Abajo se encuentran dentro de los polígonos donde continúan los trabajos de regularización y seguimiento para futuros procesos de escrituración.

En estas áreas también se mantienen gestiones con instancias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), con el objetivo de asegurar que la regularización tenga un impacto completo en servicios e infraestructura.

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