Alertan por fraudes al tramitar casas Infonavit en Guanajuato: así se pueden evitar

Los fraudes relacionados con la obtención de vivienda a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) han encendido alertas en Guanajuato, donde ya se han detectado decenas de casos en los últimos años.

Autoridades locales han advertido que estos engaños suelen ocurrir durante el proceso de gestión del financiamiento, cuando supuestos intermediarios ofrecen facilitar trámites a cambio de dinero o documentos personales, sin contar con respaldo oficial.

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¿Qué se sabe sobre los fraudes en trámites de Infonavit en Guanajuato?

De acuerdo con información del propio Infonavit, en Guanajuato se han identificado al menos 32 casos de fraude vinculados con la gestión de créditos de vivienda desde 2016.

Ante este panorama, la diputada Ana María Esquivel Arrona, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso local, hizo un llamado a la población a no confiar en despachos o gestores sin acreditación, ya que pueden poner en riesgo tanto el dinero como la información personal de los solicitantes.

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¿Cómo operan estos fraudes al tramitar una casa?

Según Esquivel Arrona, uno de los principales riesgos ocurre cuando terceros ofrecen “agilizar” trámites del Infonavit sin comprobar que tienen algún tipo de convenio o autorización oficial.

La legisladora guanajuatense advirtió que, en muchos casos, las personas entregan documentos sensibles o realizan pagos sin verificar la legitimidad de estos intermediarios. Esto puede derivar en pérdida de dinero o uso indebido de datos personales, especialmente en contextos donde hay alta demanda de vivienda.

¿Cómo evitar fraudes al tramitar un crédito Infonavit?

Entre las principales recomendaciones está confirmar directamente con el Infonavit si una empresa o gestor cuenta con autorización para operar. También es clave evitar decisiones apresuradas y desconfiar de promesas de resultados rápidos o trámites garantizados.

Además, se sugirió:

No entregar documentos personales

No realizar pagos fuera de los canales oficiales

Aunque existen gestores independientes, estos deben contar con certificaciones y capacitación avaladas por el instituto, lo que permite distinguirlos de posibles fraudes.

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