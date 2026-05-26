Es oficial en Guanajuato: avanzan con cuatro iniciativas de reforma a la Ley de Salud Pública del estado

La Comisión de Salud Pública del poder legislativo aprobó las metodologías para evaluar cuatro reformas a la Ley de Salud Pública y la creación de un nuevo marco normativo de adicciones en Guanajuato.

El paquete de iniciativas introduce modificaciones sustanciales en materia de dignidad póstuma, prevención del alcoholismo en menores, salud menstrual y acompañamiento en el embarazo para niñas y adolescentes.

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¿Cuáles son los cinco proyectos de ley que analiza el Congreso de Guanajuato?

Las propuestas de reforma presentadas ante el Congreso de Guanajuato buscan reconfigurar la atención médica estatal e incorporar nuevos derechos de salud con perspectiva de género e inclusión.

Los temas principales de las reformas en revisión:

Dignidad póstuma: regular el trato digno de los cadáveres y delimitar la actuación de la Fiscalía General del Estado para respetar el luto de los familiares.

regular el trato digno de los cadáveres y delimitar la actuación de la para respetar el luto de los familiares. Prevención de adicciones: crear la Ley para la Prevención y Atención Integral de las Adicciones, estableciendo un modelo que regule los centros de rehabilitación privados y públicos.

crear la Ley para la Prevención y Atención Integral de las Adicciones, estableciendo un modelo que regule los centros de rehabilitación privados y públicos. Salud menstrual gratuita: reconocer este concepto como derecho fundamental y garantizar la entrega progresiva y gratuita de productos de gestión menstrual en clínicas públicas.

reconocer este concepto como derecho fundamental y garantizar la entrega progresiva y gratuita de productos de gestión menstrual en clínicas públicas. Acompañamiento en embarazo: asegurar soporte médico y emocional integral a niñas y adolescentes durante el embarazo, parto y puerperio.

asegurar soporte médico y emocional integral a niñas y adolescentes durante el embarazo, parto y puerperio. Control de alcoholismo: endurecer las medidas preventivas estatales para evitar el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad.

¿Qué medidas urgentes se ordenaron para los hospitales y escuelas del estado?

Fiscalización de anticonceptivos: exhortar a la gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que a través del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato prohíba la colocación de métodos anticonceptivos sin consentimiento explícito y documentado durante el parto o cesárea. Salud mental obligatoria: pedir a la Secretaría de Educación de Guanajuato el despliegue de campañas permanentes de prevención de la ansiedad y la depresión en planteles escolares.

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