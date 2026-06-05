Casi 8 mil millones de pesos llegarán a Guanajuato para obras; esto es lo que se contempla

Guanajuato contará con una bolsa de 7 mil 943 millones de pesos para ejecutar 386 obras de infraestructura y desarrollo social en los 46 municipios del estado.

El paquete incluye desde pavimentaciones y caminos rurales hasta proyectos hidráulicos, de salud, seguridad y movilidad, con el objetivo de atender necesidades que han sido señaladas en distintas regiones de la entidad.

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¿Qué problemas busca atender el nuevo paquete de obras?

Una parte importante de los proyectos anunciados está relacionada con infraestructura básica. Entre las acciones previstas se encuentran pavimentaciones, rehabilitación de calles y mejoramiento de espacios comunitarios.

En total se contemplan 260 obras de pavimentación de calles y Centros Nuevo Comienzo, para las cuales se destinarán mil 255 millones de pesos. Se trata del rubro con el mayor número de proyectos dentro del programa presentado para este año.

El plan también pone atención en la conectividad de las zonas rurales. Para ello se realizarán 87 obras en caminos rurales y caminos sacacosechas, con una inversión de 634 millones de pesos, infraestructura que resulta fundamental para el traslado de personas, mercancías y productos agrícolas.

Carreteras, puentes y movilidad regional

Además de las vialidades locales, el programa contempla intervenciones en infraestructura estratégica para mejorar la movilidad entre municipios de Guanajuato. Estas obras buscan reducir tiempos de traslado y fortalecer la conectividad en distintas regiones del estado.

Dentro de este apartado se encuentran 11 proyectos de infraestructura que incluyen puentes, bulevares y rehabilitación de carreteras. Para estas acciones se destinarán mil 281 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los rubros con mayor inversión.

A ello se suman siete obras relacionadas con ciclovías, calles turísticas e imagen urbana, con una bolsa de 55 millones de pesos. Estos proyectos están enfocados en mejorar espacios públicos y fortalecer la movilidad alternativa en algunas ciudades.

¡En Guanajuato ponemos manos a la obra! 👷🏻‍♂️🚧



Con una inversión histórica de casi 8 mil millones de pesos, realizaremos 386 obras en los 46 municipios del estado.



Aquí nadie se queda fuera, con estas obras cambiaremos vidas y desarrollo a cada rincón.#GuanajuatoManosALaObra pic.twitter.com/fWi5DxGrZW — Gobierno de la Gente (@gobgente) June 3, 2026

Agua, drenaje y prevención de inundaciones entre las prioridades

El acceso a servicios básicos también forma parte de los objetivos del programa. Dentro del paquete anunciado se contemplan 12 obras relacionadas con redes de distribución y sistemas de agua potable, plantas de tratamiento, colectores y drenaje sanitario, para las que se destinarán 466 millones de pesos.

A estas acciones se suma la construcción de un Sistema de Cárcamo enfocado en la prevención de inundaciones, proyecto que contará con una inversión de 70 millones de pesos. La obra busca atender una problemática recurrente en algunas zonas durante la temporada de lluvias.

Salud y seguridad también forman parte del plan

El programa contempla seis obras para fortalecer la atención médica, incluyendo Unidades Médicas de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) y equipamiento médico. Para este rubro se destinarán 87 millones de pesos.

En materia de seguridad se anunciaron dos proyectos de infraestructura con una inversión superior a los 149 millones de pesos. Estas acciones forman parte de la estrategia estatal para fortalecer servicios públicos y equipamiento institucional.

Casi 8 mil millones de pesos llegarán a Guanajuato para obras

Del total de recursos, una parte proviene del financiamiento aprobado por el Congreso estatal, mientras que el resto corresponde a otros mecanismos de inversión. Según las autoridades, los municipios no tendrán que asumir el costo de este financiamiento.

Además, se habilitó una plataforma pública para consultar las obras contempladas en cada municipio y dar seguimiento a su desarrollo, con el objetivo de transparentar el avance de los proyectos.

De igual manera, el Gobierno estatal informó que algunas obras aprobadas durante las mesas de trabajo también serán ejecutadas mediante otros esquemas de financiamiento.

Estas obras no fueron integradas al presupuesto principal debido a criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda, aunque las autoridades señalaron que continuarán adelante mediante otros mecanismos.

Pénjamo: Construcción de la cancha de futbol Siete de Prácticas y obra complementaria en el Centro Deportivo Utopía.

Construcción de la cancha de futbol Siete de Prácticas y obra complementaria en el Centro Deportivo Utopía. Salvatierra: Construcción de una pista de atletismo de entrenamiento y una cancha de futbol soccer con empastado sintético en la Unidad Deportiva Sur.

Construcción de una pista de atletismo de entrenamiento y una cancha de futbol soccer con empastado sintético en la Unidad Deportiva Sur. Jerécuaro: Segunda etapa del Mercado Municipal.

Segunda etapa del Mercado Municipal. San Miguel de Allende: Desarrollo del Corredor Turístico salida a Celaya y trabajos en la calle Ancha de San Antonio.

Desarrollo del Corredor Turístico salida a Celaya y trabajos en la calle Ancha de San Antonio. Dolores Hidalgo: Tercera etapa de modernización de la avenida Mariano Balleza.

Tercera etapa de modernización de la avenida Mariano Balleza. León: Remodelación de obras exteriores en la Unidad Deportiva Chapalita, la Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez y la mini deportiva Las Hilamas.

Remodelación de obras exteriores en la Unidad Deportiva Chapalita, la Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez y la mini deportiva Las Hilamas. Salamanca: Construcción de un módulo polideportivo en la Deportiva Norte.

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