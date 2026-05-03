Giro total en el cuidado ambiental: Guanajuato prepara iniciativa que cambiará el uso de pirotecnia

El Congreso de Guanajuato analiza una reforma a la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente para regular el uso de pirotecnia, reducir la contaminación auditiva y prevenir incendios en pastizales.

La Comisión de Medio Ambiente coordina mesas de trabajo con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agua y Medio Ambiente para definir las sanciones y la vigilancia de esta iniciativa. El proyecto técnico busca establecer límites estrictos a las emisiones sonoras y atmosféricas, priorizando la protección de grupos vulnerables como personas con espectro autista, niñez y adultos mayores, quienes sufren afectaciones directas por el uso desmedido de fuegos artificiales.

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¿Cómo regulará Guanajuato el uso de pirotecnia y el ruido industrial?

La LXI Legislatura de Guanajuato enfoca los trabajos legislativos en dos aristas: el control de contaminantes por pólvora y la mitigación de la contaminación acústica proveniente de fuentes fijas e industriales.

Puntos clave de la propuesta:

Prevención de incendios: restringir el uso de pirotecnia en zonas de riesgo para evitar daños a los ecosistemas y pastizales.

restringir el uso de pirotecnia en zonas de riesgo para evitar daños a los ecosistemas y pastizales. Control de vibraciones: establecer por primera vez normas específicas para mitigar el impacto de vibraciones industriales en la salud y el patrimonio.

establecer por primera vez normas específicas para mitigar el impacto de vibraciones industriales en la salud y el patrimonio. Protección a la Salud: vincular la normativa con la Ley de Salud para garantizar la coherencia jurídica en la protección de personas con enfermedades crónicas.

vincular la normativa con la para garantizar la coherencia jurídica en la protección de personas con enfermedades crónicas. Vigilancia Concurrente: fortalecer las facultades de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) y los municipios para la aplicación de apercibimientos.

🔴#EnVivo #MesaDeTrabajo 🏞️♻️🌱 | Comisión de Medio Ambiente estudia la iniciativa que tiene como objeto regular la pirotecnia, para disminuir accidentes, fallecimientos y contribuir a la protección de la salud de personas, medio ambiente y animales. https://t.co/Ig1HXLSOR4 — Congreso del Estado de Guanajuato (@CongresoGto) April 16, 2026

¿Qué dependencia será la encargada de vigilar la nueva ley ambiental en Guanajuato?

El debate parlamentario liderado por la diputada María Isabel Ortiz Mantilla advierte sobre la necesidad de evitar la invasión de competencias entre las dependencias estatales.

Aunque inicialmente se consideró a la Secretaría de Salud, los especialistas sugieren que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) sea la instancia rectora debido a su capacidad técnica en protección ambiental. La reforma pretende que el procedimiento de sanción se integre al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, asegurando que los particulares tengan certeza jurídica al momento de recibir una multa o apercibimiento por exceder los decibeles permitidos.

Cuidados para proteger a mascotas durante Año Nuevo Pirotecnia causa estres en perros y gatos (Getty Images)

¿Cuáles son los pasos para cumplir con la normativa propuesta en Guanajuato?

Monitorear decibeles: asegurar que las fuentes fijas (negocios o industrias) no excedan los límites máximos

asegurar que las fuentes fijas (negocios o industrias) no excedan los límites máximos Solicitar permisos de pirotecnia: gestionar autorizaciones ante las autoridades específicas para eventos sociales o culturales, alineándose a los nuevos criterios de protección animal y auditiva.

gestionar autorizaciones ante las autoridades específicas para eventos sociales o culturales, alineándose a los nuevos criterios de protección animal y auditiva. Identificar fuentes móviles: ajustar vehículos o maquinaria para reducir la contaminación por ruido conforme a la ley de equilibrio ecológico.

ajustar vehículos o maquinaria para reducir la contaminación por ruido conforme a la ley de equilibrio ecológico. Fecha: el Congreso de Guanajuato proyecta concluir el análisis y dictamen en el segundo semestre de 2026.

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