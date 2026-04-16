Giro en el sector ganadero de Guanajuato: proponen iniciativa que cambiaría controles y el traslado de animales

La Legislatura de Guanajuato recibió una iniciativa para reformar la Ley Ganadera del Estado, buscando integrar la cadena de valor pecuaria y digitalizar trámites. La propuesta busca fortalecer la competitividad de los productores guanajuatenses.

El grupo parlamentario del PAN, en conjunto con el PRD, planteó ante el Pleno el uso obligatorio de guías de tránsito electrónicas y la incorporación del búfalo como especie pecuaria. Esta reforma pretende erradicar el manejo inadecuado de animales muertos y endurecer la vigilancia sanitaria en los rastros municipales para proteger la salud pública.

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¿Cuáles son los cambios principales en la Ley Ganadera de Guanajuato?

La reforma propone transitar hacia un modelo coordinado que elimine las actividades aisladas en el sector. La diputada Ana María Esquivel Arrona destacó que la integración de procesos —desde la crianza hasta la venta— permitirá que el valor económico se retenga en la entidad.

Ejes estratégicos de la modernización ganadera en Guanajuato:

Digitalización Total: Implementación de documentación electrónica para registros y guías de tránsito.

Implementación de documentación electrónica para registros y guías de tránsito. Trazabilidad Garantizada: Control estricto de identificación animal previa al traslado o sacrificio.

Control estricto de identificación animal previa al traslado o sacrificio. Nueva Especie: Reconocimiento oficial del búfalo dentro de las actividades productivas pecuarias.

Reconocimiento oficial del búfalo dentro de las actividades productivas pecuarias. Certeza Jurídica: Simplificación de trámites para acreditar la propiedad del ganado y obtención de patentes.

Congreso de Guanajuato Congreso de Guanajuato aprueba nueva ley. (Congreso de Guanajuato)

¿Cómo afectarán en Guanajuato los nuevos controles zoosanitarios a los productores?

La Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario analizará la obligatoriedad de contar con al menos un verificador zoosanitario por ayuntamiento. Esta medida busca descentralizar la inspección y asegurar que ningún rastro u operación pecuaria escape a la normativa estatal.

Nuevas obligaciones sanitarias en Guanajuato:

Identificación Obligatoria: Prohibición de movilizar ganado sin los aretes o marcas de registro electrónico. Vigilancia en Rastros: Supervisión técnica rigurosa de los procesos de sacrificio e inocuidad. Manejo de Residuos: Regulación estricta sobre la disposición de animales muertos para evitar focos de infección.

¿Qué requisitos deberán cumplir los ganaderos si se aprueba la nueva ley?

El Congreso de Guanajuato busca facilitar la incorporación de los productores a esquemas formales mediante la reducción de burocracia. Los ganaderos deberán migrar sus registros tradicionales a plataformas digitales para mantener la vigencia de sus permisos de tránsito.

Pasos para la regularización pecuaria:

Actualizar registros de propiedad ante la autoridad municipal y estatal.

registros de propiedad ante la autoridad municipal y estatal. Tramitar la firma electrónica para la emisión de guías de tránsito digitales.

la firma electrónica para la emisión de guías de tránsito digitales. Acreditar patentes y marcas de herrar bajo los nuevos formatos simplificados.

patentes y marcas de herrar bajo los nuevos formatos simplificados. Costo: El trámite administrativo se mantiene bajo el tabulador estatal, pero con ahorro en papelería y gestoría física.

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