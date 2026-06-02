Desde el pasado 25 de mayo entró en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito Federal que aplica en todas las carreteras y autopistas vigiladas por la Guardia Nacional (GN) en México, por lo cual desde entonces quedaron estipuladas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las multas que se pueden aplicar a las y los conductores.

Y es que de acuerdo con las nuevas normativas estipuladas por las autoridades de nuestro país, desde finales de mayo pasado los elementos de la GN ya cuentan con facultades para emitir infracciones por no respetar los límites de velocidad, así como por no tener en condiciones óptimas sus vehículos al momento de circular por carreteras.

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Las “condiciones óptimas” mecánicas y físicas obligatorias en 2026

De acuerdo con las nuevas normas aprobadas a nivel Federal, los elementos de la Guardia Nacional pueden emitir multas en caso de que los conductores se nieguen a presentar sus papeles oficiales, negarse a una prueba de alcoholímetro, por exceso de velocidad y por tener en mal estado mecánico la unidad.

Las multas y sanciones que pueden aplicar los elementos de la GN a los conductores son las siguientes:

Circular con un vehículo en malas condiciones mecánicas o de seguridad : multa de 2 mil a 3 mil 519 pesos según el caso

: multa de 2 mil a 3 mil 519 pesos según el caso No contar con llanta de refacción en óptimas condiciones (no aplica para motos y llantas): multa de 2 mil 342.6 a 3 mil 519 pesos según el caso

Sistema de escape sin ruidos excesivos: multa de 2 mil 342.6 a 3 mil 519 según el caso

Claxon en buenas condiciones: está prohibido colocar dispositivos acústicos diferentes a los de aprobados

El equipo de emergencia que la ley te obliga a llevar a bordo

En cuanto a los equipos y herramientas de emergencia que son esenciales al interior de los vehículos, el nuevo Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal establece los siguientes puntos como obligatorios:

Contar con llanta de refacción bien calibrada y en óptimas condiciones

Herramienta necesaria para el cambio de neumáticos

Señalamientos preventivos reflejantes

Extintor

Luces intermitentes y generales en buen estado

Documentación obligatoria: El otro requisito para no ser multado

En ese mismo sentido, de igual forma es vital contar con seguro vigente a la mano, licencia de conducir y la tarjeta de circulación de la unidad, pues en caso de no contar con esta documentación la GN podría emitir las sanciones correspondientes.

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