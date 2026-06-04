Edomex multará y se llevará al corralón a todos los autos que cometan este error mientras circulan

El Reglamento de Tránsito del Estado de México castiga con multas y el arrastre al corralón a los automovilistas que invadan el carril confinado del transporte público o ciclovías en el Edomex.

La restricción aplica para vehículos particulares que circulen, giren o se detengan en estos espacios. Las penalizaciones viales operan de forma estricta con sanciones económicas que alcanzan los $2,346.20 pesos y la remoción del vehículo.

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¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado del Mexibús o ciclovías en el Edomex?

La sanción económica por obstruir los carriles exclusivos en Edomex se calcula directamente en Unidades de Medida y Actualización (UMA). La ley penaliza cualquier ocupación parcial o total, incluyendo maniobras de carga, descarga o ascenso de pasajeros.

El tabulador de infracciones impone de manera directa los siguientes montos en pesos:

Multa de 16 UMAs: $1,876.96 pesos por invadir temporalmente o circular dentro del carril exclusivo.

por invadir temporalmente o circular dentro del carril exclusivo. Multa de 18 UMAs: $2,111.58 pesos si la obstrucción interrumpe el flujo del transporte público masivo.

si la obstrucción interrumpe el flujo del transporte público masivo. Multa de 20 UMAs: $2,346.20 pesos por estacionarse, cruzar de forma prohibida o detenerse totalmente sobre ciclovías.

Edomex Las multas por invadir los carriles exclusivos superan los 2,300 pesos. (NOTIMEX/ARCHIVO)

¿Cuáles son las penalizaciones adicionales y motivos de arrastre al corralón en el Edomex?

La penalización por invadir los carriles exclusivos faculta a las patrullas estatales para asegurar el vehículo de forma inmediata. El castigo monetario no exime al infractor de las medidas cautelares sobre la unidad motriz.

Las consecuencias operativas complementarias estipulan la ejecución forzosa de las siguientes acciones:

Retención del vehículo: el automóvil va directamente al depósito o corralón más cercano a la zona de la infracción.

el automóvil va directamente al depósito o corralón más cercano a la zona de la infracción. Retiro de placa: se retira la lámina de circulación delantera de la unidad como garantía del crédito fiscal.

Los dueños de automóviles deben respetar los límites físicos señalados para los carriles de contraflujo de alta capacidad. Los particulares tienen que abstenerse de invadir los accesos destinados a los vehículos de transporte masivo para evitar accidentes viales.

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