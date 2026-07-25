Confirmado en Edomex, cerrarán el puente San Lorenzo entre Chimalhuacán y Neza desde el 27 de julio 2026: estas son las vías alternas

Los automovilistas que circulan entre Chimalhuacán y Nezahualcóyotl deberán prepararse para nuevos cambios en sus traslados. De acuerdo con el aviso difundido por el Gobierno de Chimalhuacán, a partir del 27 de julio de 2026 el Puente San Lorenzo permanecerá cerrado a la circulación debido a los trabajos de reconstrucción que forman parte del Plan Integral Zona Oriente del Gobierno de México.

Las obras estarán a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y buscan mejorar la movilidad y la seguridad vial en uno de los principales cruces entre ambos municipios del Estado de México.

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¿Por qué cerrarán el Puente San Lorenzo?

La reconstrucción contempla la ampliación y modernización de esta infraestructura ubicada cerca de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, con el objetivo de ofrecer traslados más seguros y eficientes para miles de personas que diariamente utilizan este paso.

Como parte de la intervención, el nuevo puente contará con dos carriles en un solo sentido, además de nuevos accesos, obras de protección con concreto reforzado, trabajos de terracería y pavimentación, así como señalamiento horizontal y vertical.

Debido a estas labores, las autoridades informaron que el puente permanecerá cerrado a partir del 27 de julio. Sin embargo, y hasta el momento, se desconoce la fecha de reapertura de la vialidad.

Vías alternas por el cierre del Puente San Lorenzo

Para reducir las afectaciones a la circulación, el Gobierno de Chimalhuacán recomendó utilizar el siguiente recorrido mientras se desarrollan los trabajos:

Calle 4 .

. Avenida Benito Juárez .

. Calle Abedules .

. Río de la Compañía .

. Puente Jacarandas.

Las autoridades pidieron a las y los automovilistas respetar la señalización vial y manejar con precaución, ya que durante el desarrollo de la obra podrían registrarse congestionamientos, especialmente en las horas de mayor afluencia.

La reconstrucción del Puente San Lorenzo forma parte de un proyecto más amplio para mejorar la movilidad en el oriente del Estado de México. De acuerdo con las autoridades, durante agosto también iniciará la construcción de tres nuevos puentes vehiculares:

Puente Xaltipac , con una longitud de 279 metros .

, con una longitud de . Puente Los Olivos , de 341 metros .

, de . Puente Chimalhuacán–Universidad Politécnica, de 2.089 kilómetros.

Estas obras se sumarán a la modernización del Puente San Lorenzo, que tiene una longitud de 968 metros y forma parte del Plan Integral Zona Oriente impulsado por el Gobierno federal.

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