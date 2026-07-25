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/México/Nota

VIDEO: Choque entre tres tráileres deja en llamas carretera de Arteaga, Coahuila

La circulación en la carretera federal 57 de Arteaga fue cerrada por completo tras el aparatoso choque entre tráileres

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Un aparatoso choque entre tres tráileres dejó en llamas la carretera federal 57, en Arteaga, Coahuila, este sábado 25 de julio y movilizó a servicios de emergencia, por lo que la circulación fue cerrada por completo.

El fuerte choque ocurrió aproximadamente a las 17:00 horas, en el tramo México-Saltillo, a la altura del túnel Los Chorros, cuando aparentemente una de las tres pesadas unidades perdió el control. Debido a la magnitud de los hechos un tráiler acabó volcada y en llamas.

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