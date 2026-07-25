VIDEO: Choque entre tres tráileres deja en llamas carretera de Arteaga, Coahuila

Un aparatoso choque entre tres tráileres dejó en llamas la carretera federal 57, en Arteaga, Coahuila, este sábado 25 de julio y movilizó a servicios de emergencia, por lo que la circulación fue cerrada por completo.
El fuerte choque ocurrió aproximadamente a las 17:00 horas, en el tramo México-Saltillo, a la altura del túnel Los Chorros, cuando aparentemente una de las tres pesadas unidades perdió el control. Debido a la magnitud de los hechos un tráiler acabó volcada y en llamas.
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