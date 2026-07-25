UNAM responde qué pasará con el Pase Reglamentado después de suspender inscripciones al ciclo 2026-2027

Ante la preocupación de miles de aspirantes y profesores, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló qué pasará con el Pase Reglamentado, luego de la suspensión de las inscripciones al ciclo escolar 2026- 2027.

La Máxima Casa de Estudios, luego de días de estar en medio de la polémica, optó por suspender inscripciones para el nuevo ciclo hasta aclarar la situación con los exámenes de admisión, ya que se temen posibles filtraciones y hasta trampas al ser aplicado en línea.

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¿Qué pasará con el Pase Reglamentado de la UNAM?

La UNAM informó que las y los egresados del bachillerato universitario que cuentan con el Pase Reglamentado para el ciclo escolar 2026-2027/1 no requieren realizar el trámite de entrega de documentos, por lo que no se verán afectados.

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