SEP suspende clases por ciclón tropical este 8 de junio: lista de 68 municipios con escuelas cerradas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) suspende clases este lunes 8 de junio en varias entidades de la República que resultaron afectadas por el ciclón tropical Boris que afectará ocasionará lluvias intensas en Guerrero y Michoacán, principalmente.

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¿Qué estados han suspendido clases hoy?

Guerrero será uno de los estados de la República mexicana más afectados por el ciclón tropical Boris, por lo que es uno de los primeros en anunciar que se suspenden clases este lunes 8 de junio, en todos los niveles educativos.

Asimismo, la SEP suspende clases en algunas regiones del estado de Puebla, donde se pronostican fuertes lluvias este lunes 8 de junio.

Aunque el estado de Michoacán será uno de los más afectados por el ciclón tropical, no habrvacaciones de verano.á suspensión de clases, debido a que el ciclo escolar 2025-2026 en esta entidad terminó el pasado viernes 5 de junio y los alumnos ya están disfrutando de las vacaciones de verano.

¿Qué municipios suspenden clases en Puebla?

La SEP de Puebla informó que, debido a las fuertes lluvias que se registrarán en algunas regiones de la entidad, se suspenden clases este 8 y 9 de junio en 62 municipios.

El lunes 8 de junio de 2026 se suspenden clases en todas las escuelas de la Sierra Norte y la Sierra Nororiental.

de 2026 se suspenden clases en todas las escuelas de la El martes 9 de junio de 2026: Se suspenden clases únicamente en las escuelas de la Sierra Norte.

¡Anótalo! 🏫 Compartimos información relevante para toda la comunidad educativa. 📰#PensarEnGrande#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/Gn2oNiisZZ — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) June 6, 2026

SEP suspende clases en Puebla: Lista de municipios de la Sierra Norte

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

SEP suspenden clases en Puebla: Lista de municipios de la Sierra Nororiental

Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Aunque las clases presenciales queden suspendidas, los alumnos continuarán sus clases en línea.

Las autoridades de Protección Civil de la entidad informaron que la medida responde a la posibilidad de afectaciones en la infraestructura escolar y vías de comunicación. Igualmente, se pretende proteger a los alumnos y docentes del peligro que representan vientos fuertes y la caída de granizo.

¿Qué municipios suspenden clases en Guerrero?

El estado de Guerrero es donde se esperan los mayores impactos del ciclón tropical Boris, por lo que la Secretaría de Educación estatal anunció la suspensión de clases este lunes 8 de junio en seis regiones de la entidad.

Se pronostica que este lunes, la entidad reciba lluvias de entre 150 y 250 milímetros y rachas de viento de entre 60 y 80 km/h en las costas de Guerrero y del occidente de Oaxaca, así como oleaje de hasta cuatro metros de altura. Por esta razón, se suspenden las clases presenciales en varios municipios.

🌧️🏫#Comunicado | Se suspenden clases en las regiones: Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña del estado de Guerrero debido a la Tormenta Tropical Dos- E.



Verifica la información en nuestro sitio oficial 👉https://t.co/pkmvCcDQQ3 pic.twitter.com/EOctSHjTMs — Secretaría de Educación Guerrero (@EducGuerrero) June 7, 2026

SEP suspende clases en Guerrero: Lista de municipios que no tienen clases

Acapulco

Costa Grande

Costa Chica

Centro

Montaña

Sierra

La SEP informa que, este lunes 8 de junio, las clases quedan suspendidas en todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas, en ambos turnos.

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