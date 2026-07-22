Es oficial por la Legislatura de Querétaro: presentan iniciativa con una reforma histórica para el turismo del estado

El turismo comunitario podría convertirse por primera vez en una actividad de interés público en Querétaro. La LXI Legislatura del estado recibió una iniciativa para reformar la Ley de Turismo local con el propósito de reconocer este modelo como una herramienta para impulsar el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades con vocación turística.

La propuesta, presentada por la diputada Adriana Meza y elaborada en coordinación con la Secretaría de Turismo del estado (SECTUR), busca armonizar la legislación queretana con el decreto federal que reconoce al turismo comunitario como una actividad de interés público.

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¿Qué propone la reforma histórica a la Ley de Turismo de Querétaro?

De acuerdo con la LXI Legislatura, la iniciativa plantea modificar la Ley de Turismo del estado para reconocer formalmente al turismo comunitario como una modalidad que impulse el desarrollo sostenible de las comunidades, al tiempo que promueva la conservación de su patrimonio natural, cultural e histórico.

La reforma también busca armonizar la legislación estatal con el decreto publicado por el Gobierno de México el 23 de marzo de 2026, mediante el cual el turismo comunitario fue declarado una actividad de interés público. Con ello, Querétaro pretende adecuar su marco jurídico a las nuevas disposiciones federales e impulsar este modelo de desarrollo en la entidad.

Uno de los principales cambios de la propuesta es que amplía el alcance del turismo comunitario más allá de las comunidades rurales. La iniciativa incorpora el concepto de comunidades locales con vocación turística, lo que permitiría incluir también a zonas semiurbanas, barrios tradicionales y cooperativas artesanales con identidad y riqueza cultural.

Entre los principales objetivos de la iniciativa destacan:

reconocer al turismo comunitario como una actividad de interés público en el estado;

fortalecer proyectos impulsados por comunidades rurales, zonas semiurbanas, barrios tradicionales y otras comunidades con vocación turística;

fomentar la conservación del patrimonio cultural, natural e histórico;

promover la participación directa de las comunidades en la planeación, administración y beneficios de la actividad turística;

brindar mayor certeza jurídica para el desarrollo de políticas públicas y programas enfocados en este modelo.

Según la Legislatura, la propuesta busca que la derrama económica generada por el turismo beneficie directamente a las familias y prestadores de servicios locales, fortaleciendo el desarrollo de las comunidades participantes.

¿Qué es el turismo comunitario y cómo beneficiaría a Querétaro?

El turismo comunitario es un modelo en el que las propias comunidades participan en la organización, administración y prestación de servicios turísticos, permitiendo que una mayor parte de los beneficios económicos permanezca entre quienes habitan el destino.

A diferencia de otros esquemas, este modelo prioriza la conservación de las tradiciones, la identidad local y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, al tiempo que impulsa actividades como recorridos culturales, experiencias gastronómicas, talleres artesanales y proyectos ecoturísticos.

De aprobarse la iniciativa, la reforma también buscaría generar beneficios en distintos ámbitos del desarrollo local:

Económico: fortalecer a las micro y pequeñas empresas mediante redes de prestadores de servicios y una mayor participación de las comunidades en la actividad turística.

fortalecer a las micro y pequeñas empresas mediante redes de prestadores de servicios y una mayor participación de las comunidades en la actividad turística. Ambiental: fomentar alternativas de turismo sustentable que contribuyan a la conservación del entorno natural.

fomentar alternativas de turismo sustentable que contribuyan a la conservación del entorno natural. Sociocultural: preservar la gastronomía, las tradiciones, las lenguas originarias y el patrimonio cultural, al tiempo que fortalece la identidad y el tejido social.

Además, el nuevo marco legal pretende abrir mayores oportunidades para sectores que históricamente han enfrentado más dificultades para acceder a oportunidades económicas, como mujeres y jóvenes que habitan en comunidades con potencial turístico.

Una vez presentada, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones correspondientes de la LXI Legislatura de Querétaro antes de ser discutida y, en su caso, aprobada por el Pleno. Si obtiene el respaldo de las y los diputados, el estado incorporará por primera vez el turismo comunitario dentro de su Ley de Turismo como una actividad de interés público.

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