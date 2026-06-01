Clara Brugada anuncia que no habrá clases el 11 de junio por inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¡No los lleves! Todas las escuelas de la capital mexicana permanecerán cerradas este jueves 11 de junio. — Clara Brugada sorprendió con la noticia de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se puso la camiseta y acordó suspender clases el próximo jueves 11 de junio, para que las familias puedan disfrutar de la Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Así que prepárate en casa, porque podrás vivir en compañía de toda la familia toda la intensidad del partido inaugural de esta justa mundialista. Te contamos quiénes son los alumnos que no tienen clases el próximo 11 de junio.

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¿SEP suspende clases el próximo lunes 11 de junio?

Aunque el 11 de junio no es un día feriado, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, dio a conocer que el titular de la SEP, Mario Delgado, le informó que sí habrá suspensión oficial de las clases en la CDMX ese día, por la Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Las autoridades educativas tomaron esta decisión con la finalidad de que los niños, niñas y jóvenes puedan quedarse en casa a disfrutar del primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en el que se enfrentarán las selecciones de México contra Sudáfrica.

¿Cuáles son las escuelas que no tendrán clases por el partido de México?

Es normal imaginar que los alumnos que no asistirán a clases son únicamente los que asisten a escuelas de educación básica; sin embargo, en esta ocasión, la jefa de Gobierno dio a conocer que muchos más estudiantes se suman a este día sin clases.

Los niveles educativos que no tienen clases el próximo 11 de junio son los siguientes:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Educación Media Superior (Bachillerato / Preparatoria)

Asimismo, la jefa de Gobierno le recordó a los padres de familia que la suspensión de clases, hasta el momento, es únicamente este jueves 11 de junio, por la Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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