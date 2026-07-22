Salud Jalisco alerta por aumento de enfermedades gastrointestinales en 6 municipios: estas son las recomendaciones

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) confirmó un repunte de casos gastrointestinales en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara y llamó a reforzar las medidas de higiene ante la temporada de calor.

De acuerdo con la dependencia estatal, el incremento se detectó a través de la vigilancia epidemiológica en unidades de salud de seis municipios del AMG. El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que las altas temperaturas favorecen la descomposición de alimentos y la proliferación de bacterias, virus y parásitos, lo que eleva el riesgo de diarreas y otros padecimientos gastrointestinales.

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¿Cuáles son los 6 municipios con aumento de enfermedades gastrointestinales en Jalisco?

Los municipios de Jalisco donde la SSJ identificó el repunte son Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto. Este último fue el que presentó el mayor incremento, con 69%, mientras que Zapopan registró el aumento más bajo, con 10%.

Este reconocimiento se dio diez días después de que autoridades estatales descartaran que el aumento de casos gastrointestinales estuviera relacionado con el uso o consumo de agua, y rechazaran declarar una emergencia sanitaria, como lo había pedido tanto ciudadanía activa como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC), organización que ha denunciado presuntos problemas de contaminación en el agua distribuida en distintos puntos de la zona metropolitana.

La Secretaría de Salud atribuye el repunte a las condiciones propias de la temporada de calor y no establece una relación directa con la calidad del agua.

¿Qué recomienda la Secretaría de Salud de Jalisco para prevenir enfermedades gastrointestinales?

Ante el aumento de casos de enfermedades gastrointestinales, la dependencia recomendó:

beber únicamente agua purificada

evitar el consumo de agua de la llave y usar también agua purificada para el cepillado de dientes

en caso de que el agua presente coloración o sedimentos, lavar y desinfectar frutas y verduras

cocinar por completo carnes, pescados y mariscos

mantener los alimentos refrigerados para evitar su descomposición

La Secretaría de Salud Jalisco también llamó a evitar la contaminación cruzada durante la preparación de alimentos, lavar correctamente utensilios y superficies, mantener la cocina libre de insectos y cubrir de forma adecuada los recipientes de basura.

Pérez Gómez señaló: “La SSJ reitera el llamado a la población a seguir las medidas preventivas para reducir el riesgo de enfermedades diarreicas, entre las cuales destaca la práctica de hábitos de higiene para el manejo de alimentos y extremar los cuidados si las comidas se realizan fuera del hogar. Elegir establecimientos en donde sea visible que se cuidan estas medidas de higiene".

Ante síntomas como dolor abdominal, fiebre, diarrea, náuseas o vómito, Pérez Gómez pidió acudir de inmediato a una unidad de salud, evitar la automedicación y mantener una adecuada hidratación, en especial en niñas, niños, personas adultas mayores y otros grupos vulnerables.

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