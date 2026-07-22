El Pueblo Mágico a poco más de una hora de San Miguel de Allende donde entras a una mina abandonada por 30 pesos (o menos)

Mineral de Pozos es un antiguo pueblo minero, hoy declarado Pueblo Mágico. Se encuentra en medio del semidesierto guanajuatense y, según Google Maps, el trayecto en auto desde San Miguel de Allende toma 1 hora con 13 minutos (59 km) por la ruta más rápida, a pesar del tráfico habitual. En este destino mexicano, los visitantes pueden conocer minas abandonadas.

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¿Cuánto cuesta entrar a las minas de Mineral de Pozos?

El principal atractivo del destino son las exhaciendas mineras. Hay cinco disponibles para visitar: Santa Brígida, donde aún se conservan sus hornos jesuitas en forma piramidal; Cinco Señores, que cuenta con recorrido dentro de la mina; El Triángulo, desde donde se toman llamativas fotografías del atardecer; San Rafael; y San Baldomero.

El costo de entrada es de $30 para El Triángulo, de $30 a $100 (con guía) para Cinco Señores, y de $50 para Santa Brígida. Las otras dos funcionan con donativo voluntario en lugar de tarifa fija. No obstante, es mejor corroborar el precio final de los boletos a través de las vías oficiales. Todas abren al público en un horario de 11:00 a 18:00 horas.

En las ruinas de Cinco Señores yacen los vestigios de una de las minas más grandes de los alrededores, y gracias a Santa Brígida, Pozos fue uno de los centros mineros más importantes de la región.

¿Qué más se puede hacer en Mineral de Pozos?

Ubicado en medio del semidesierto, el paisaje cubierto de mezquites de este Pueblo Mágico de Guanajuato conquista a quienes llegan para descubrir el pueblo. Se puede recorrer entre las ruinas en bicicleta, o simplemente admirarlas.

Además de las exhaciendas mineras, hay otras actividades imprescindibles. Algunos de los imperdibles incluyen el ingreso a la Cantina de Pozos, frente al Jardín Juárez, buscar la antigua Escuela Modelo, que operó como escuela de artes y oficios durante el porfiriato, y comprar artesanías en la tienda del Hotel Casa Mexicana.

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