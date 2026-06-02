Calendario SEP en Jalisco: Puentes, fin del ciclo escolar y días sin clases por Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el calendario escolar de Jalisco tiene algunas fechas clave durante el mes de junio que es importante que padres y madres de familia tomen en cuenta.

Por esta razón, en adn Noticias, te preparamos una agenda sencilla con las fechas clave que te urge anotar en el calendario: puentes, fin de ciclo escolar y, por supuesto, los días en los que se suspenden las clases presenciales por motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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¿Qué días suspenden clases en Jalisco por la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Guadalajara será una de las ciudades sede de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; por tal motivo, el titular de la SEP estatal, Juan Carlos Flores, informó que se suspenderán las clases presenciales en tres fechas del mes de junio:

Jueves 11 de junio: Habrá clases en línea en todas las escuelas del estado de Jalisco con motivo de la Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Jueves 18 de junio: Las escuelas ubicadas en el Área Metropolitana de Guadalajara tendrán clases en línea.

Martes 23 de junio: Suspensión de clases presenciales únicamente en las escuelas del Área Metropolitana de Guadalajara.

Con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026, les recuerdo que en algunas fechas de junio las actividades escolares se realizarán a distancia, conforme al Calendario Escolar publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.



Comunidad educativa, les invito a consultar la… pic.twitter.com/bht5qj2lIn — Juan Carlos Flores Miramontes (@JCFloresMiramon) May 20, 2026

¿Cuáles son los puentes vacacionales de junio?

Días antes del fin del ciclo 2025-2026, los alumnos de educación básica aún podrán disfrutar de un último puente vacacional. Es decir, que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán un último fin de semana largo, antes de salir de vacaciones de verano. Según el calendario SEP, el último puente del ciclo escolar es el siguiente:

Viernes 26 de junio: Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026 en Jalisco?

Tras la Primera Reunión Nacional Plenaria, convocada por el titular de la SEP, Mario Delgado, las autoridades educativas del país acordaron mantener el calendario escolar sin cambios. Por lo que, el fin del ciclo escolar 2025-2026 será el próximo 15 de julio.

Los padres y madres de familia podrán recoger las boletas de calificaciones SEP los días 14 y 15 de julio, aunque también podrán descargarlas en línea.

Las vacaciones de verano comenzarán oficialmente el 16 de julio en la mayoría de las entidades de la República, excepto por 11 estados que adelantaron el fin de ciclo 2026 por la ola de calor que se registra en el país.

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