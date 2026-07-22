Corte de luz en Nuevo León hoy: Lista de 9 comunidades afectadas por apagón de cuatro horas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que habrá un apagón en diversas localidades del municipio de Galeana, Nuevo León, entre el jueves 23 y el viernes 24 de julio.

Esta medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo diseñados para fortalecer la infraestructura local y garantizar un suministro más continuo y de calidad en la región.

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¿Cuándo cortarán la luz en Galeana?

La interrupción del servicio está programada de las 22:00 horas del jueves 23 de julio a las 02:00 horas del viernes 24, por lo que tendrá una duración aproximada de cuatro horas.

De acuerdo con la CFE, los trabajos se llevarán a cabo con las líneas desenergizadas para garantizar la seguridad tanto del personal que participará en las maniobras como de la población, además de prevenir posibles afectaciones a la red de distribución.

Corte de luz CFE 23 de julio de 2026

Corte de luz hoy: ¿Cuáles son las comunidades de Galeana que se verán afectadas?

El apagón abarcará varios sectores clave e interconexiones del municipio. Las comunidades confirmadas por la CFE donde se suspenderá el servicio son:

San Roberto

Entronque San Roberto

El Camuco

La Leona

San José de Raíces

El Refugio de los Ibarra

Presa de Gámez

Ejido El Potosí

Ejido Positos

Se recomienda a las familias y comercios tomar precauciones previas, tales como mantener cargados sus dispositivos móviles y proteger equipos.

Para cualquier reporte, duda o aclaración, la CFE mantiene disponible el número de atención 071.

La empresa productiva agradeció la comprensión y colaboración de los usuarios que resultarán afectados.

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