Trabajo para mexicanos en Estados Unidos; pagan 35 mil pesos por recoger tomate y así puedes aplicar

¿Estás en busca de una nueva oportunidad laboral? Una granja en Estados Unidos ofrece trabajo para mexicanos.

Se solicita a personas con experiencia en la cosecha de tomate para preparar los surcos, plantar y ahilar la plata; limpiar y quitar el hule de los surcos, poner estacas, remover acolchado y seleccionar distintas variedades de la verdura.

Si buscas generar ingresos en dólares y adquirir experiencia internacional este 2026, el trabajo en Estados Unidos puede ser una excelente oportunidad.

Muchas personas buscan empleo en el país vecino debido que el valor de la hora es superior al promedio en México, lo que permite ahorrar para metas específicas como comprar una casa, pagar estudios o invertir.

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¿Cómo conseguir trabajo en Estados Unidos siendo mexicano?

La vacante se publicó a través del Portal del Empleo, plataforma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y es de tiempo completo.

Se ofrece un sueldo de 35 mil pesos mensuales, además de diversas prestaciones.

Transporte.

Seguridad social pública.

Contrato por tiempo determinado.

Acompañamiento y orientación para la obtención de la visa correspondiente.

Trabajos temporales en Estados Unidos 2026: Requisitos

Nivel académico requerido: Primaria

Experiencia: 2 - 3 años en TRABAJADOR AGRICOLA

Conocimiento(s) y herramienta(s):

Cosecha de tomates redondos, uva y roma



Limpieza del campo



Colocación y retiro de estacas



Colocación de plástico (goteo y filtración)



Selección y clasificación de variedad de tipos de tomate



Horcas, estacas, azadas, rastrillo, pico.

Idioma(s):

Ninguno

Habilidad(es) y competencia(s):

Autonomía



Comunicación



Orientación a resultados



Creatividad e innovación



Motivación



Trabajo en equipo



Calidad en el trabajo



Mejora continua



Compromiso



Proactividad

Trabajo en Estados Unidos por contrato: ¿Cómo postularse?

La selección de candidatos se realizará mediante una entrevista virtual. De acuerdo con la convocatoria:

Inicio del proceso de reclutamiento: 16 de julio de 2026.

Duración del proceso: 3 semanas.

Puedes realizar el registro aquí.

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