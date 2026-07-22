Confirmado en Mexicali: rehabilitan más de 34 mil metros cuadrados de la Calzada Robledo Industrial y este es el tramo con cierres parciales

La Calzada Robledo Industrial, una de las vialidades más transitadas por habitantes de la zona sur-poniente de Mexicali, ya comenzó a ser rehabilitada. Sin embargo, con el arranque de los trabajos también llegó la maquinaria y los cierres parciales, así que el paso puede volverse más lento en algunos puntos.

Según informó el Gobierno de Mexicali, la obra abarcará más de 34 mil metros cuadrados de trabajos de rehabilitación. Además de renovar el pavimento, el proyecto incluye la construcción de banquetas y la renovación del alumbrado público.

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¿Qué tramo de la Calzada Robledo Industrial tiene cierres parciales?

De acuerdo con autoridades locales, el proyecto completo comprende el tramo que va desde la carretera Mexicali-San Luis Río Colorado hasta la avenida Del Piñón.

Sin embargo, la actualización más reciente del Gobierno de Mexicali señala que los trabajos se concentran entre las avenidas Abeto y Piñón, dentro de la colonia Robledo.

En este punto, la circulación se encuentra reducida a un solo carril. Por ello, no se trata de un cierre total de toda la calzada, aunque el paso puede ser más lento mientras permanezcan la maquinaria y el personal de obra.

🚧 ¡ A T E N C I Ó N !



Continuamos con la rehabilitación de la Calzada Robledo Industrial, por lo que la circulación de Avenida Abeto a Piñón se reduce a un carril.



¡Maneja con precaución! ⚠️ 🚜#GobiernoDeMexicali pic.twitter.com/lCddqvkLZm — Gobierno de Mexicali (@GobiernoMxl) July 12, 2026

¿Qué trabajos se realizarán en la Calzada Robledo Industrial?

De acuerdo con la presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante, la intervención abarcará más de 34 mil metros cuadrados. Además de renovar la superficie de rodamiento, el proyecto contempla varias mejoras para conductores y peatones:

Rehabilitación del pavimento

Construcción de banquetas

Instalación de alumbrado con tecnología LED

Colocación de señalamiento vial

¿Cuánto invertirá el Gobierno de Mexicali en la rehabilitación?

El Gobierno de Mexicali destinará cerca de 40 millones de pesos para renovar la Calzada Robledo Industrial. Según la información oficial, la obra beneficiará a alrededor de 35 mil personas que viven, trabajan o circulan por esta parte de la ciudad.

Bustamante señaló que se trata de una intervención esperada por los habitantes de la colonia Robledo, debido a que la vialidad funciona como una de sus principales entradas y salidas.

¿Cómo circular mientras continúan los trabajos?

Mientras se mantenga la reducción de carriles, los automovilistas deberán:

Disminuir la velocidad

Guardar distancia

Seguir las indicaciones del personal que trabaja en la zona

Hasta el momento, el municipio no ha informado sobre un cierre completo, rutas alternas específicas ni una fecha exacta para terminar la rehabilitación.

Por esta razón, será necesario revisar los avisos de la cuenta oficial del Gobierno de Mexicali en X, donde se publican los tramos intervenidos y los cambios en la circulación.

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