Calendario escolar 2025-2026: SEP confirma cuántos días durarán las vacaciones de verano en Veracruz

El calendario escolar 2025-2026 tiene algunas modificaciones en el caso del estado de Veracruz. La Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal informó que adelantará el inicio de las vacaciones de verano para proteger a los estudiantes y docentes del calor extremo que se avecina.

Y, entonces, ¿cuánto durarán las vacaciones de verano en Veracruz? En adn Noticias, te contamos cuáles son las fechas clave del calendario escolar de la SEP en esta entidad.

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¿Cuándo empiezan las vacaciones de verano en Veracruz?

Este verano, la ola de calor afectará de forma importante al estado de Veracruz, donde ya se registran temperaturas de entre 35 a 40 °C. Por esta razón, la SEP estatal anunció el adelanto del fin del ciclo escolar 2026.

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

Por lo tanto,padres y madres de familia se preguntan: ¿cuándo acaba el ciclo escolar en Veracruz? De acuerdo con lo indicado por las autoridades educativas estatales, el último día de clases en Veracruz será el próximo viernes 5 de junio.

De tal manera que, los alumnos de educación básica de escuelas públicas y privadas en la entidad comenzarán las vacaciones de verano, a partir del sábado 6 de junio.

¿Cuándo regresan a clases en Veracruz en 2026?

Las altas temperaturas que se pronostican para Veracruz obligaron a las autoridades educativas a tomar la decisión de concluir el ciclo escolar días antes de lo previsto. El calendario escolar 2025-2026 señala que el fin del ciclo 2026 es el próximo 15 de julio.

Por lo tanto, los niños, niñas y adolescentes veracruzanos tendrán hasta 5 semanas más de vacaciones, que los alumnos en las entidades que sí terminan clases en la fecha establecida por el calendario SEP.

Las vacaciones en Veracruz tendrán una duración de 2 meses con 26 días, ya que el ciclo escolar 2026-2027 comenzará el próximo 31 de agosto de 2026.

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