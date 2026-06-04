Fin de ciclo escolar 2025-2026 SEP: Este es el último día de clases en Guanajuato

Guanajuato es una de las entidades que se unen al adelanto del fin del ciclo escolar 2025-2026. Las autoridades educativas anunciaron que los niños, niñas y adolescentes de la entidad disfrutarán de unos días más de vacaciones.

¡No los lleves! Para que no se te pase y encuentres la escuela cerrada, en adn Noticias, te contamos todas las fechas clave del calendario escolar de la SEP en Guanajuato.

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¿Cuándo se termina el ciclo escolar en Guanajuato?

Durante la Primera Reunión Nacional Plenaria, convocada por el titular de la SEP, Mario Delgado, las autoridades educativas a nivel nacional llegaron al consenso de mantener el calendario escolar del ciclo 2025-2026 sin cambios.

Más de 1,500 directivos de todas las escuelas públicas y privadas de educación básica de la Región III León se capacitaron para fortalecer los Consejos de Participación Escolar y las APF, impulsando escuelas más organizadas y transparentes en beneficio de las y los estudiantes. pic.twitter.com/Z8YB2jgoQK — Secretaría de Educación de Guanajuato (@educaciongente) May 19, 2026

No obstante, algunas entidades decidieron realizar algunas modificaciones, principalmente por causa de las altas temperaturas que se pronostican para este verano. En el caso de Guanajuato, la Secretaría de Educación estatal únicamente adelantó 5 días el fin del ciclo 2026.

De tal manera que, el último día de clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria en Guanajuato será el próximo viernes 10 de julio. Mientras que en otras entidades como la CDMX o el Edomex, el ciclo escolar termina hasta el 15 de julio.

¿Cuándo salen de vacaciones de verano en Guanajuato?

Con esta pequeña modificación al calendario escolar, los alumnos de educación básica de Guanajuato comenzarán a disfrutar de sus vacaciones de verano, a partir del sábado 16 de julio.

Por lo que, los padres y madres de familia deberán de estar al pendiente de los avisos en las escuelas de sus hijos, pues es importante acudir a la última junta en la que se hará entrega de las boletas de calificaciones. Aunque, también pueden obtenerlas en línea.

Lista de estados que adelantan el fin del ciclo escolar 2026

Además de Guanajuato, otras 10 entidades de la República Mexicana adelantaron el fin del ciclo escolar como una medida para proteger a docentes y alumnos de las altas temperaturas que se pronostican en varias regiones del país. Son las siguientes:

Nuevo León: 8 de julio

Yucatán: 26 de junio

Sinaloa:10 de julio

San Luis Potosí: 5 de julio

Tamaulipas: 10 de julio

Colima: 25 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Baja California Sur: 3 de julio

Veracruz: 5 de junio

Chihuahua: 15 de junio

El inicio del ciclo escolar 2026-2027 en Guanajuato está programado para el 31 de agosto de 2026.

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