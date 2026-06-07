Apagones eléctricos por lluvias: Lista de aparatos que debes desenchufar cuando hay tormenta

Los apagones eléctricos suelen aumentar durante la temporada de lluvias y, con un ciclón tropical acercándose a México, vale la pena prevenir daños en los aparatos de tu hogar.

Ante la probabilidad de cortes de luz en distintas zonas del país como Guerrero, Michoacán, Puebla e incluso la CDMX, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recomienda desconectar ciertos equipos para evitar afectaciones por cambios bruscos de voltaje son la subida y bajada en el voltaje. Te contamos qué puedes hacer en caso de un apagón eléctrico.

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¿Por qué cuando llueve se va la luz?

Los cortes de luz durante una tormenta no ocurren únicamente por la lluvia. La humedad puede ingresar a instalaciones eléctricas dañadas y provocar cortocircuitos, mientras que los rayos, fuertes vientos o fallas en transformadores también pueden afectar el suministro eléctrico. Además, los sistemas de protección de la red suelen desconectarse automáticamente para evitar daños mayores en la infraestructura.

Por ello, cuando se registran tormentas intensas o actividad eléctrica, es común que ocurran apagones temporales en distintas colonias y municipios de la República mexicana.

Lista de aparatos que la CFE recomienda desenchufar en caso de apagón

La CFE señala que algunos aparatos eléctricos son especialmente vulnerables a las variaciones de voltaje que ocurren cuando la electricidad regresa después de un apagón. Entre los principales aparatos que te conviene desconectar en casa están:

Pantallas

Computadoras y laptops

Impresoras y escáneres

Consolas de videojuegos

Sistemas de audio y minicomponentes

Cargadores de celulares y tabletas

Hornos de microondas

Cafeteras y otros electrodomésticos con reloj digital

Decodificadores de televisión

Dispensadores de agua

Refrigerador

En caso de tormentas eléctricas severas, también es recomendable desconectar cables de antena y otros accesorios conectados a los equipos electrónicos para reducir el riesgo de daños por descargas eléctricas.

¿Qué hacer para que la CFE me pague aparatos descompuestos por un apagón?

Si un apagón eléctrico provoca daños en electrodomésticos o equipos electrónicos, tú puedes solicitar una indemnización a la CFE. Para ello, es necesario que sigas los siguientes pasos:

Ve al centro de atención y llena un formato en el que registres día, hora y la causa o falla que generó el daño de tus aparatos.

en el que registres día, hora y la causa o falla que generó el daño de tus aparatos. Una vez que hayas presentado tu reclamación, los técnicos de la CFE visitarán tu domicilio para verificar la falla reportada.

Después de que los técnicos entregarán un dictamen técnico en el que van a indicar si procede o no el pago de aparatos dañados.

Si el dictamen indica que procede el pago o la reparación de los aparatos, los requisitos con los que debes de cumplir son los siguientes:

Presentar una identificación oficial

Presentar factura o notas de compra que acrediten que eres el dueño de los aparatos dañados

que acrediten que eres el dueño de los aparatos dañados Puedes dar seguimiento a tu caso en la sucursal en la que ingresaste tu solicitud o a través del número de teléfono 071.

La recomendación es conservar facturas, fotografías de los daños y cualquier documento que respalde la reclamación.

Con la temporada de lluvias apenas comenzando en varias regiones de México, es indispensable cuidar de tus aparatos electrónicos en caso de un apagón CFE. En adn Noticias, te mantendremos al tanto del avance del pronóstico del tiempo.

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