CFE revela el significado de los candados de colores en los medidores de luz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está colocando candados de distintos colores en los medidores de luz. Pero, tranquilo, encontrarlos no significa que te vayan a cortar la luz.

Los candados de colores de los medidores CFE tienen un significado específico; por eso, en adn Noticias, te explicamos cuál es el propósito de esta especie de sellos que está colocando la compañía de luz.

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¿Qué significa el candado en mi medidor de luz CFE?

De acuerdo con lo informado por la CFE, los candados de colores que puedes encontrar en los medidores de luz se utilizan como mecanismos de control y seguridad para proteger los equipos de medición de cualquier manipulación.

Asimismo, estos sellos de plástico funcionan para detectar cualquier irregularidad en el consumo eléctrico de una vivienda o negocio. Existen tres colores diferentes y cada uno tiene un significado específico.

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La CFE mantiene un programa permanente de modernización de medidores en todo México. Actualmente, la mayoría son digitales, lo que permite una medición más exacta… pic.twitter.com/hedKwBJIMa — CFEmx (@CFEmx) January 18, 2026

¿Qué significa el candado rojo en el medidor de CFE?

Los colores de los candados que se encuentran en los medidores de la CFE tienen un color que indica el estatus del contrato o del medidor. A continuación, te compartimos el significado de cada uno.

Candado rojo : Este candado es el que genera más preocupación a los usuarios. Alerta sobre r iesgos en la instalación eléctrica c omo conexiones defectuosas. Igualmente, puede indicar presunción de fraude .

: Este candado es el que genera más preocupación a los usuarios. Alerta sobre r omo conexiones defectuosas. Igualmente, puede indicar . Candado verde : Si lo ves, ten cuidado, este candado anuncia que inició el bloqueo del servicio eléctrico , generalmente por adeudos, consumo elevado o anomalías técnicas.

: Si lo ves, ten cuidado, este candado anuncia que , generalmente por adeudos, consumo elevado o anomalías técnicas. Candado amarillo : Indica una posible irregularidad como atrasos en el pago o problemas en el sistema de facturación. En algunos casos señala un bloqueo parcial del servicio eléctrico.

: Indica una como o problemas en el sistema de facturación. En algunos casos señala un bloqueo parcial del servicio eléctrico. Candado azul : Indica consumo irregular que requiere una inspección técnica.

: Indica que requiere una inspección técnica. Candados blancos, grises o cafés:Estos colores se usan para control interno, inventarios u organización operativa de las rutas de inspección.

¿Qué pasa si quito el candado del medidor de CFE?

¡No los toques! Quitar un candado de seguridad en el medidor de luz de la CFE se considera un delito federal, ya que estos pequeños sellos son considerados propiedad de la nación y de uso exclusivo del personal autorizado.

De acuerdo con el comunicado de la CFE al respecto: “...su uso, manipulación, falsificación y venta es ilegal y constituye un delito, de acuerdo con lo regulado por los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal”.

Quitar un candado o sello de la CFE implica una costosísima multa de hasta $278,000 pesos y penas de 3 a 10 años de cárcel. Además, la CFE puede realizar un estimado de energía no cobrada durante ek tiempo que el medidor estuvo alterado.

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