Requisitos para recibir el subsidio en tu recibo de luz por ola de calor en 2026

El subsidio CFE 2026 ya comenzó a aplicarse en distintas regiones de México, donde la ola de calor hace crecer la demanda de energía eléctrica en hogares y negocios, debido al uso de sistemas de enfriamiento como ventiladores y aires acondicionados.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que el beneficio es automático para millones de usuarios domésticos que cumplan con ciertos requisitos.

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¿Cómo se aplica el subsidio de luz de la CFE?

Para obtener el subsidio de verano 2026 no requieres hacer ningún trámite ni registro especial. La CFE lo aplica de forma automática a los usuarios domésticos que se encuentran en localidades clasificadas dentro de las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, las cuales se determinan con base en la temperatura promedio registrada en cada zona.

#CFEInforma | Se mantiene atención permanente a las y los usuarios de Agencia Rosario, Sinaloa.



Se instaló una mesa de atención para revisar cada caso y dar seguimiento a las inquietudes de la población. pic.twitter.com/gs8olnPxxq — CFEmx (@CFEmx) June 3, 2026

Este apoyo consiste en ampliar temporalmente los rangos de consumo subsidiados, permitiendo que tú y tu familia usen más energía eléctrica durante los meses de calor sin que tu recibo de luz aumente de manera desproporcionada.

Además, el beneficio se refleja directamente en la facturación, por lo que no necesitas acudir a oficinas ni presentar documentos.

Pasos para recibir el subsidio de luz de la CFE

Aunque el descuento se aplica automáticamente, los beneficiarios deben de cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una tarifa doméstica de bajo consumo

Estar ubicado en una localidad donde la CFE aplique la tarifa de verano

No pertenecer a la tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo)

(Doméstica de Alto Consumo) Mantener el servicio eléctrico registrado para uso habitacional

Para comprobar si recibes el apoyo, revisa tu recibo de luz. En él aparece la tarifa asignada (1A, 1B, 1C, 1D, 1E o 1F), información que permite identificar si tu vivienda está dentro del esquema de subsidio.

¿En qué estados aplica el subsidio CFE 2026?

Entre las entidades donde históricamente la CFE aplica este beneficio destacan: Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Nayarit, aunque la aplicación depende de cada localidad y de las condiciones climáticas registradas.

El subsidio CFE 2026 permanecerá vigente durante la temporada de calor y beneficiará a alrededor de 20.8 millones de usuarios domésticos en el país.

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