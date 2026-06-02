La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor publicó un estudio en el que se analizaron 49 modelos de distintas marcas para orientarte y comprar la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.

Pantallas de 13 marcas disponibles en México alcanzaron la calificación de “excelente”. Los resultados se publicaron en la Revista Nacional del Consumidor del mes de junio 2026.

Se incluyó desde modelos económicos de menos de 5 mil pesos hasta equipos OLED y QLED de gama alta que superan los 20 mil pesos

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¿Qué evaluó la Profeco para otorgar la calificación de Excelente?

Los especialistas agruparon estos dispositivos en categorías que van desde las 40 hasta las 65 pulgadas.

Profeco sometió a cada pantalla a estrictas pruebas de laboratorio que midieron la fidelidad del color, el contraste y la profundidad de los negros.

Además de la imagen, se verificó la uniformidad de la iluminación y el desempeño del audio integrado.

La dependencia comparó todos estos datos con la información comercial proporcionada por los fabricantes.

Llegó la edición especial de la Revista del Consumidor y viene con temática mundialista, además de información útil para ayudarte a tomar mejores decisiones de consumo.



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Los 3 modelos ganadores: Las pantallas mejor evaluadas

Los modelos más destacados y que alcanzaron la calificación de “excelente” son:

LG OLED55C5C5PSA de 55 pulgadas

Samsung QN55S85HAEXZX de 55 pulgadas

Samsung QN65S90HAEXZX de 65 pulgadas.

Según Profeco estas pantallas ofrecen una experiencia sobresaliente en calidad de imagen, contraste, nivel de negros y desempeño general.

¿Por qué estas pantallas fueron mejores? Los tres modelos incorporan paneles OLED, una tecnología que continúa posicionándose como la referencia en calidad de imagen, pues ofrece:

Mayor profundidad de negros

Contrastes más intensos

Colores más precisos

Mejor uniformidad visual

Recomendaciones de la Profeco antes de comprar tu Smart TV

La dependencia emitió varias recomendaciones para los consumidores:

Comprar únicamente en establecimientos formales

Solicitar el sello de garantía

Conservar copia física o digital del recibo

Revisar cuidadosamente las condiciones de garantía

Verificar que incluya accesorios completos

Analizar si realmente se necesitan funciones adicionales

Comprobar las aplicaciones y plataformas de streaming disponibles

También aconseja utilizar reguladores de voltaje para proteger la vida útil del equipo.

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