Boris sí impactará el territorio de México como tormenta tropical, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la hora estimada en que tocará tierra ya se sabe en base a su trayectoria y pronósticos de su evolución frente a las costas de Guerrero.

Ante la inminente formación de Boris, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegaron la Misión ECO (Enlace y Coordinación) en Punta Maldonado, Guerrero, para ayudar a las autoridades estatales.

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¿Cuándo se convertirá Boris en una tormenta tropical?

Según Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Boris se convertirá en una tormenta tropical aproximadamente a las 18:00 horas de este domingo.

Tendrá vientos estimados entre los 65 y 85 kilómetros/hora conforme evolucione. Sin embargo cuando se vaya acercando, los vientos del ciclón alcanzarán los 100 km/h.

Sigue aquí la video conferencia sobre la #DepresiónTropical Dos-E que se formó esta mañana frente a las costas de #Guerrero ⬇️ https://t.co/Um1f3wohDF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 7, 2026

¿A qué hora impactará Boris México como tormenta tropical?

Boris impactará alrededor de la medianoche o las primeras horas del lunes 8 de junio, muy probablemente a las 6:00 de la mañana con rachas de 95 km/hora y vientos de 75 km/h sobre territorio de Guerrero, posiblemente en Acapulco.

Una vez que toque tierra, Boris se disipará muy rápido debido a la zona de montañas que hay en el estado.

¿Cuál es la trayectoria de Boris?

La trayectoria del ciclón Boris puede verse en tiempo real desde la página Windy, especializada en huracanes y fenómenos meteorológicos.

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