Yolanda Jiménez Sánchez, mujer de 53 años dedicada al cuidado de gallinas, cerdos y conejos, fue vista por última vez el pasado 02 de junio de 2026 cuando salió de su casa en la villa de Playas del Rosario hacia el mercado José María Pino Suárez, Villahermosa.

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Acudió a una entrevista de trabajo para realizar labores de limpieza en una casa, la cual fue concretada a través de Facebook, pero su último contacto fue a las 11:37 cuando se comunicó por mensaje con su expareja, a quien le indicó que no le había gustado por la lejanía y que ya venía de regreso en una combi.

Protocolo Alba Yolanda Jiménez fue vista por última vez el pasado martes 02 de junio, cuando supuestamente dijo que iba en una combi de regreso a su casa. (Protocolo Alba)

Sin embargo, al cabo de un rato, el contacto mandó a buzón.

¿Qué se sabe el falso empleo que engañó a Yolanda?

Inicialmente, la cita de Yolanda era en la zona de Dos Montes, pero ella mencionó estar en un rancho rumbo a Macuspana. Asimismo, al marcar al número del supuesto empleo, contestó un hombre que negó tener vacantes o conocer a la mujer.

Lo sospechoso es que horas antes le habían confirmado a otro familiar que la vacante “ya estaba ocupada”; y cuando la familia revisó el perfil de Facebook que ofrecía el empleo, notaron que únicamente tenía mujeres entre sus contactos.

Ahora, la familia busca a Yolanda, una mujer de 1.64 metros con 64 kilogramos de peso; de cabello negro, corto y ondulado con ojos café oscuro.

¿Cuál es el riesgo de las ofertas de empleo en redes sociales?

El caso de Yolanda se suma a un modus operandi que ha ido en expansión en el país, donde las ofertas en redes sociales son más una herramienta para realizar delitos graves.

Según el Consejo Ciudadano, los fraudes laborales en Facebook y WhatsApp son un “gancho” para la trata de personas, secuestros o extorsiones, donde los reclutadores operan con perfiles falsos y combinan los lugares de las entrevistas a zonas alejadas o poco concurridas.

Asimismo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Tabasco ha registrado picos de alertas de mujeres desaparecidas, de las cuales, muchas están en un rango de edad productiva, lo que las vuelve vulnerables a tácticas de engaño laboral.