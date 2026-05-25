¿Las has visto? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de las hermanas Jelshin Kelen y Ximena Janae Martínez Ramírez, quienes fueron vistas por última vez el domingo 24 de mayo 2026.

De acuerdo a sus fichas de búsqueda, las niñas (de 13 y 12 años, respectivamente) desaparecieron en la colonia La Providencia, alcaldía Azcapotzalco.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Jelshin Kelen Martínez Ramírez, de 13 años, vista por última vez el pasado 24 de mayo, en la colonia La Providencia, alcaldía Azcapotzalco. pic.twitter.com/ost0QsJX09 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 25, 2026

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Ficha de búsqueda con Alerta Amber de Jelshin Kelen Martínez Ramírez

Las autoridades describen a la joven con 1.62 metros de estatura, complexión delgada, tez de piel morena clara, cabello castaño oscuro y lacio, así como ojos negros.

Como señas particulares tiene un lunar debajo del párpado derecho y usa brackets; además, vestía con un suéter de estambre café claro, pantalón café, tenis blancos con franjas azules.

Ficha de búsqueda con Alerta Amber de Ximena Janae Martínez Ramírez

Se trata de una niña de 1.62 metros, complexión robusta, tez piel morena, cabello castaño oscuro y lacio, así como ojos grandes y de color negro.

Como señas particulares tiene algunos (no se explica cuántos) lunes en el rostro; al momento de la desaparición vestía sudadera negra, pantalón negro, tenis y llevaba consigo un bolso blanco.

Menores localizados en CDMX hoy 25 de mayo 2026

Las autoridades también dieron a conocer a los menores de edad que fueron localizados en los últimos días:

Janet Ximena González Galindo

Paulina Sallury Elisero Sánchez

Valeria Soriano Baez

Melanie Zareth Vega Gutiérrez

Fichas de búsqueda activas en la CDMX hoy lunes

En tanto, estas son otras fichas de búsqueda que se mantienen activas:

Kimberly Jocelyn Romero Salinas , de 16 años, vista por última vez el 23 de mayo en la colonia Santa Úrsula Xitla, alcaldía Tlalpan.

, de 16 años, vista por última vez el 23 de mayo en la colonia Santa Úrsula Xitla, alcaldía Tlalpan. Dylan Lyan Pérez Cortes , de 15 años, visto por última ves el 23 de mayo en la colonia La Ciénega, alcaldía Tláhuac.

, de 15 años, visto por última ves el 23 de mayo en la colonia La Ciénega, alcaldía Tláhuac. Megan Ayde Suárez Pichardo , de 15 años, vista por última vez el 22 de mayo en la colonia Pueblo de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

, de 15 años, vista por última vez el 22 de mayo en la colonia Pueblo de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán. Maika Roque del Moral, de 14 años, vista por última vez el 23 de mayo en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc

Si tienes alguna información al respecto, puedes marcar a los números (55) 5345 5067, (55) 5345 5082 y (55) 5345 5082.

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