Policía Estatal de Sinaloa mantiene la convocatoria en todo el estado: paga $17,657 al mes, con aguinaldo y así puedes inscribirte

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa mantiene abierta la convocatoria para quienes buscan integrarse a la Policía Estatal Preventiva, una oportunidad dirigida a mujeres y hombres interesados en desarrollar una carrera dentro de la corporación.

Según la convocatoria, y una vez concluida la formación, quienes sean incorporados a la corporación podrán recibir un sueldo mensual de $17,657 pesos, además de aguinaldo, vacaciones, atención médica y otros beneficios.

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¿Cuánto paga la Policía Estatal de Sinaloa y qué prestaciones ofrece?

De acuerdo con la oferta, entre los beneficios señalados por la dependencia se encuentran:

Aguinaldo

Seguro de vida

Vacaciones y prima vacacional

Servicio médico del ISSSTE

Bono de productividad

Bono de servidor público

Uniformes y equipo táctico

Viáticos para actividades fuera de la plaza

Descuentos en tiendas departamentales

Oportunidades de desarrollo profesional

Bono por pertenecer a grupos especiales

Becas del 100% en la Universidad de la Policía para estudiar licenciatura, maestría o doctorado

Pese a lo anterior, entregar los documentos no significa que el salario y las prestaciones se reciban de inmediato. Antes será necesario aprobar las evaluaciones, completar la formación inicial y obtener el ingreso formal a la Policía Estatal Preventiva.

¿Qué apoyo reciben los aspirantes durante la formación?

De acuerdo con autoridades sinaloenses, las y los aspirantes no recibirán el sueldo de policía estatal mientras se realiza la etapa de preparación. Sin embargo, la Secretaría ofrece apoyos para cubrir parte de los gastos en este lapso:

Beca mensual de $5,000 pesos

Hospedaje sin costo

Alimentación

Equipo y materiales necesarios para el curso

El ingreso a la corporación se concreta hasta concluir la formación y acreditar cada una de las etapas del proceso.

¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la Policía Estatal?

Los requisitos principales son:

Tener entre 18 y 32 años

Contar con certificado de preparatoria o bachillerato

Tener la cartilla militar liberada o en proceso de liberación

Medir al menos 1.55 metros, en el caso de los hombres

Medir al menos 1.50 metros, en el caso de las mujeres

Contar con licencia de conducir vigente

Gozar de buena salud

Ser de notoria buena conducta

El proceso también contempla distintas evaluaciones para comprobar que cada aspirante cumple con el perfil requerido:

Examen médico

Examen toxicológico

Evaluación psicológica

Examen poligráfico

Investigación socioeconómica

Además de cumplir con los requisitos, la Policía Estatal busca personas con lealtad, honestidad, respeto a la equidad de género y compromiso con los derechos humanos.

¿Qué documentos deben presentar los aspirantes?

Para iniciar el trámite, la convocatoria señala como documentación indispensable:

Cartilla militar liberada

Licencia de conducir vigente

Certificado de bachillerato

En la convocatoria aparece una diferencia respecto a la cartilla militar: en los requisitos se indica que puede estar liberada o en proceso, mientras que en la documentación se solicita liberada. Quienes todavía estén realizando el trámite deberán confirmar si pueden presentar un comprobante antes de acudir.

¿Cómo inscribirse a la convocatoria de la Policía Estatal?

Aunque la convocatoria está abierta para personas de todo Sinaloa, la entrega de documentos se realiza en las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva, ubicadas en la carretera Culiacán-Navolato, kilómetro 12.5, colonia Altos de Bachigualato, en Culiacán.

Para consultar fechas, documentos o detalles de las evaluaciones, las personas interesadas pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 667 329 6611 o llamar al 667 761 6501, extensión 16611.

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