Las autoridades mexicanas activaron la Alerta Amber en todo el territorio nacional por Daleyza Fregoso, una menor de cinco años que fue vista por última vez el 24 de mayo en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la menor iba en compañía de Rubén Fregoso (se presume es su padre) a bordo de un Land Rover Discovery (color blanco y modelo 2019) que se dirigía a Baja California, México; no obstante, se marca que el sujeto está en calidad de acompañante y no de sospechoso.

Hasta el momento de la nota, no se tiene algún indicio sobre el paradero de ambos, pero se teme por la integridad de la menor.

📣 Se ACTIVA #AlertaAMBER



🚨Solicitamos de su colaboración para localizar a la niña DALEYZA FREGOSO



Con fundamento en el artículo 22 de los Lineamientos Generales de Operación del Programa Nacional Alerta AMBER México, la activación tendrá una duración máxima de 72 horas,… pic.twitter.com/kAUg1BR0WG — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) May 30, 2026

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Ficha de búsqueda de Daleyza Fregoso

Las autoridades describen a la menor con nacionalidad estadunidense, cabello lacio y color castaño oscuro o negro, además mide 91 centímetros y pesa 20 kilos. En tanto, sobre el adulto, no hay señas particulares.

Rubén Fregoso es buscado en Los Ángeles por presunto asesinato

Aunque en México es señalado como acompañante de la menor, la policía de Los Ángeles busca a Fregoso tras el asesinato de Marisol García Palacios, de 36 años y madre de Daleyza, al considerarlo un hombre de interés en la investigación.

La mujer fue encontrada sin vida el 25 de mayo en su vivienda, situada en South Alsace Avenue 2600, en West Adams, Los Ángeles; debido a su ascendencia mexicana y declaraciones de Rubén Fregoso de volver al país, es que en el territorio nacional se inició la búsqueda de ambos.

En Estados Unidos, bajo el caso 26CJCF03225, se reveló que Rubén enfrenta cargos de presunto asesinato y abuso sexual; en caso de ser declarado culpable podría enfrentar de 25 años a cadena perpetua.

¿Qué se sabe del paradero de Rubén y Daleyza Fregoso?

A 40-year-old Los Angeles man is facing murder and child abuse charges after allegedly killing his 36-year-old girlfriend, abducting their 5-year-old child and fleeing to Mexico.



Click the link in our bio to read the full press release.#LADAOffice #DANathanHochman pic.twitter.com/yp5wyKGAU4 — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) May 29, 2026

Las investigaciones (a cargo de la fiscal adjunta Kelsey McKeever-Unger, de la División de Violencia Familiar) apuntaron que ambos viajaron en el coche antes mencionado; sin embargo, éste fue localizado en un centro comercial cerca de la frontera con México, en San Diego.

“El asesinato de una madre y el secuestro de una niña son el tipo de violencia que conmociona a toda una comunidad (...) nuestra División de Violencia Familiar utilizará todos los recursos disponibles y trabajará con las autoridades federales y mexicanas encargadas de hacer cumplir la ley”, mencionó el Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman.

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