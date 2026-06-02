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Alerta Amber Edomex: Más de 8 fichas de búsqueda activas hoy martes 2 de junio

Al menos ocho menores están desaparecidos en distintos municipios del Edomex; autoridades mantienen activas sus búsquedas y piden apoyo ciudadano.

Metadatos del artículo

3 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Durante hoy martes 2 de febrero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene activas, al menos, ocho fichas de búsqueda activas con Alerta Amber para localizar a menores de edad que desaparecieron en la entidad.

La información oficial apunta que las niñas, niños y adolescentes desaparecieron en los municipios de Tecámac, Toluca, Ecatepec, Atenco, Naucalpan y Chimalhuacán.

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Fichas de búsqueda activas en Edomex hoy 2 de junio

Estas son las fichas de búsqueda activas en el Estado de México:

  • Frida Sofía Chan López, de 16 años, vista por última vez el 1 de junio de 2026 en Tecámac, Estado de México
  • Valeria Lizet Ramírez, de 15 años, vista por última vez el 1 de junio de 2026 en Toluca, Estado de México
  • Kevin Arturo Esquivel Estudillo, de 7 años, visto por última vez el 30 de mayo de 2026 en Tecámac, Estado de México
  • Neithan Jeronimo Esquivel Estudillo, de 8 años, visto por última vez el 30 de mayo de 2026 en Tecámac, Estado de México
  • Christopher Masse Santaella, de 17 años, vista por última vez el 30 de mayo de 2026 en Ecatepec, Estado de México
  • Tavata Fernanda Gutiérrez Mendoza, de 17 años, vista por última vez el 30 de mayo de 20226 en Atenco, Estado de México
  • América Sugey Ramírez Gutiérrez, 16 años, vista por última vez el 29 de mayo de 2026 en Ecatepec, Estado de México
  • Nitzy Margarita Carranza Hernández, 17 de años, vista por última vez el 21 de mayo de 2026 en Tecámac, Estado de México
  • Susi Noemí Ramírez Pérez, de 15 años, vista por última vez el 20 mayo de 2026 en Naucalpan de Juárez, Estado de México
  • Dafne Ximena Quintero Castillo, de 6 años, vista por última vez el 18 de mayo de 2026 en Chimalhuacán, Estado de México
  • Menores de edad localizados en el Estado de México hoy martes 2 de junio

En tato, las autoridades también dieron a conocer los menores que fueron localizados en la entidad:

  • Brenda Joseline Castelán Reséndiz
  • Bruno Said Chaires Silva
  • Ada Eva Morales Ángeles
  • Ximena Tercero Valencia
  • Nathaly Geraldine Sánchez Mendiola
  • Emiliano Fabían Gutiérrez
  • Violeta Rivas Sánchez

Número para reportar a un menor desaparecido en Edomex

En caso de que tengas algún dato sobre estos u otros menores desparecidos en Edomex, te dejamos los números para que te comuniques con la ciudadanía:

  • Número de emergencia nacional: 911
  • Locatel CDMX: (55) 5658 1111
  • Locatel Edomex: (55) 167 88 08
  • Alerta Amber México: 800 00 854 00
  • Alerta Amber Edomex: 800 89 029 40

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