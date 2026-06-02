Durante hoy martes 2 de febrero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene activas, al menos, ocho fichas de búsqueda activas con Alerta Amber para localizar a menores de edad que desaparecieron en la entidad.

La información oficial apunta que las niñas, niños y adolescentes desaparecieron en los municipios de Tecámac, Toluca, Ecatepec, Atenco, Naucalpan y Chimalhuacán.

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Fichas de búsqueda activas en Edomex hoy 2 de junio

Estas son las fichas de búsqueda activas en el Estado de México:

Frida Sofía Chan López , de 16 años, vista por última vez el 1 de junio de 2026 en Tecámac, Estado de México

, de 16 años, vista por última vez el 1 de junio de 2026 en Tecámac, Estado de México Valeria Lizet Ramírez , de 15 años, vista por última vez el 1 de junio de 2026 en Toluca, Estado de México

, de 15 años, vista por última vez el 1 de junio de 2026 en Toluca, Estado de México Kevin Arturo Esquivel Estudillo , de 7 años, visto por última vez el 30 de mayo de 2026 en Tecámac, Estado de México

, de 7 años, visto por última vez el 30 de mayo de 2026 en Tecámac, Estado de México Neithan Jeronimo Esquivel Estudillo , de 8 años, visto por última vez el 30 de mayo de 2026 en Tecámac, Estado de México

, de 8 años, visto por última vez el 30 de mayo de 2026 en Tecámac, Estado de México Christopher Masse Santaella , de 17 años, vista por última vez el 30 de mayo de 2026 en Ecatepec, Estado de México

, de 17 años, vista por última vez el 30 de mayo de 2026 en Ecatepec, Estado de México Tavata Fernanda Gutiérrez Mendoza , de 17 años, vista por última vez el 30 de mayo de 20226 en Atenco, Estado de México

, de 17 años, vista por última vez el 30 de mayo de 20226 en Atenco, Estado de México América Sugey Ramírez Gutiérrez , 16 años, vista por última vez el 29 de mayo de 2026 en Ecatepec, Estado de México

, 16 años, vista por última vez el 29 de mayo de 2026 en Ecatepec, Estado de México Nitzy Margarita Carranza Hernández , 17 de años, vista por última vez el 21 de mayo de 2026 en Tecámac, Estado de México

, 17 de años, vista por última vez el 21 de mayo de 2026 en Tecámac, Estado de México Susi Noemí Ramírez Pérez , de 15 años, vista por última vez el 20 mayo de 2026 en Naucalpan de Juárez, Estado de México

, de 15 años, vista por última vez el 20 mayo de 2026 en Naucalpan de Juárez, Estado de México Dafne Ximena Quintero Castillo, de 6 años, vista por última vez el 18 de mayo de 2026 en Chimalhuacán, Estado de México

Menores de edad localizados en el Estado de México hoy martes 2 de junio

En tato, las autoridades también dieron a conocer los menores que fueron localizados en la entidad:

Brenda Joseline Castelán Reséndiz

Bruno Said Chaires Silva

Ada Eva Morales Ángeles

Ximena Tercero Valencia

Nathaly Geraldine Sánchez Mendiola

Emiliano Fabían Gutiérrez

Violeta Rivas Sánchez

Número para reportar a un menor desaparecido en Edomex

En caso de que tengas algún dato sobre estos u otros menores desparecidos en Edomex, te dejamos los números para que te comuniques con la ciudadanía:

Número de emergencia nacional: 911

Locatel CDMX: (55) 5658 1111

Locatel Edomex: (55) 167 88 08

Alerta Amber México: 800 00 854 00

Alerta Amber Edomex: 800 89 029 40

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