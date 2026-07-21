Un estado de México ya iguala en 20 días todas las muertes por calor de 2025 completo: los 10 casos que confirmó Salud

En menos de un mes, Baja California alcanzó una cifra que durante el año pasado tardó toda una temporada de calor en registrarse. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la entidad ya suma 10 defunciones asociadas a temperaturas naturales extremas, el mismo número con el que concluyó 2025.

El incremento ocurrió entre finales de junio y las primeras semanas de julio, un periodo aproximado de 20 días, de acuerdo con el reciente Informe Semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Temperaturas Naturales Extremas, elaborado por la dependencia federal.

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Baja California concentra casi una cuarta parte de las muertes por calor en México

Las cifras oficiales muestran que, hasta la semana epidemiológica 27, México acumula 43 defunciones relacionadas con las altas temperaturas. De ese total, 10 ocurrieron en Baja California, por lo que el estado concentra 23.3% de los fallecimientos registrados durante la temporada.

Después de Baja California aparecen:

Chiapas, con cuatro defunciones.

Veracruz, con cuatro defunciones.

Tabasco, con cuatro defunciones.

Toma tus precauciones al salir. La Secretaría de Salud recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 17:00 horas. (Getty Images)

¿Qué provocó las muertes registradas en Baja California?

La Secretaría de Salud detalla que no todas las defunciones tuvieron el mismo origen. Del total confirmado en el estado:

Ocho personas fallecieron por golpe de calor.

Dos perdieron la vida a causa de deshidratación.

El impacto de las temperaturas extremas también se refleja en las personas que requirieron atención médica. Hasta el último corte epidemiológico se habían confirmado 66 casos de afectaciones relacionadas con el calor, distribuidos de la siguiente manera:

42 casos de deshidratación.

23 golpes de calor.

Un caso de quemaduras.

Estas cifras coinciden con un periodo en el que municipios como Mexicali han registrado temperaturas superiores a los 45 grados Celsius, condiciones que incrementan considerablemente el riesgo para la población.

¿Cómo protegerse durante una ola de calor?

Ante el aumento de casos, las autoridades sanitarias reiteraron que las personas más vulnerables son las niñas y niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan o realizan actividades al aire libre.

Para reducir el riesgo de sufrir complicaciones por las altas temperaturas, la Secretaría de Salud recomienda:

Beber agua de forma constante, aunque no se tenga sed.

Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Usar ropa ligera y de colores claros.

Permanecer en lugares frescos y ventilados.

No dejar personas o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Buscar atención médica inmediata si aparecen síntomas como fiebre elevada, mareos, confusión, desmayo o pérdida del conocimiento.

Las autoridades recordaron que el informe epidemiológico se actualiza cada semana, por lo que el número de casos y defunciones podría modificarse conforme avance la temporada de calor.

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