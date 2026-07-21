Un nuevo proyecto de movilidad beneficiará y conectará a los habitantes del oriente del Estado de México y la Ciudad de México, el cual será una nueva línea del Tren Ligero: Texcoco – La Paz.

Según informó la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov Edomex) la ruta Texcoco – La Paz busca conectar con la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) para ofrecer otra alternativa a los habitantes de la zona.

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Estaciones del Tren Ligero Texcoco – La Paz

El proyecto presentado por la Semov Edomex tendrá una longitud de 21 kilómetros, repartidos en 12 estaciones: diez intermedias y dos terminales para conectar con la Línea A del Metro.

Estas son las estaciones del Tren Ligero Texcoco – La Paz:

La Paz Los Reyes La Magdalena Conalep Los Reyes Francisco Villa Piedras Negras Central de Abastos Puerta Texcoco Centro Cultural Bicentenario San Bernardino Autónoma Chapingo Texcoco

Se tienen estimados 30 minutos de tiempo total de recorrido, lo que significa reducir el traslado entre estos puntos de 40 minutos, tomando como medida el tiempo actual de un punto a otro.

Los trenes del Tren Ligero Texcoco – La Paz irán a una velocidad de 41 kilómetros por hora, teniendo como límite 80 km/h. Además, la operación de este nuevo proyecto estaría supervisada desde un centro de control para regular el servicio.

Las estimaciones por parte de la Semov Edomex proyectan beneficiar a 127 mil pasajeros al día con el uso de este nuevo medio de transporte.

⚡️ 🙌🏼 Con diálogo, participación y visión de futuro, el Foro Ciudadano de Electromovilidad abrió un espacio para intercambiar propuestas que fortalezcan un transporte más sustentable, seguro y eficiente para las y los mexiquenses. 🌿🤝#ElPoderDeServir pic.twitter.com/epLwwUGZtL — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) July 11, 2026

¿Cuándo comienzan las obras del Tren Ligero Texcoco – La Paz?

El presidente municipal de Chicoloapan, Javier Mendoza, brindó algunos detalles sobre las fechas en las que se tiene previsto iniciar con las obras para esta nueva línea del Tren Ligero.

Y es que este nuevo medio de transporte pasará por el municipio bajo el cargo de Javier Mendoza, quien aseguró las obras del Tren Ligero Texcoco – La Paz comenzarán a finales de este año.

Aunque no precisó qué tipo de obras son las que comenzarán, se espera que a finales de 2026 inicie la construcción del Tren Ligero Texcoco – La Paz y está prevista su finalización para 2027.

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