UNAM revisará examenes de admisión a licenciatura; aspirantes convocan a marcha

Tras la polémica que generaron los puntajes atípicos en el examen de admisión a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el rector Leonardo Lomelí instruyó la creación de una comisión técnica integrada por expertos universitarios que, desde diversas disciplinas, revisarán el procedimiento del examen y los resultados del concurso de selección.

La medida tiene como propósito “contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes”.

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Asimismo se instruyó la elaboración de un informe exhaustivo sobre el proceso y los resultados de los exámenes aplicados en línea.

La comisión multidisciplinaria tendrá a su cargo la revisión de los datos del reporte, la metodología del examen y los resultados obtenidos. Este análisis abordará de manera rigurosa y técnica los diversos factores que pudieron incidir en el desempeño de los aspirantes, con el fin de generar propuestas para optimizar los futuros procesos de admisión.

La decisión se produce días después de que la UNAM publicara los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1, el primero realizado completamente en línea para las carreras del sistema escolarizado y del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

En ese proceso participaron 158 mil 712 aspirantes, de los 191 mil 306 que se registraron para presentar el examen. La Universidad informó entonces que alrededor del 2% de los procesos de ingreso fueron cancelados por haberse detectado conductas contrarias a la convocatoria y a la Legislación Universitaria durante la aplicación del examen.

Tras la publicación de los resultados comenzaron a difundirse diversos análisis que identificaron comportamientos atípicos en la distribución de los puntajes respecto de procesos de admisión anteriores, particularmente en carreras de alta demanda.

Examen UNAM 2026: Protesta para exigir transparencia

Tras dichas polémicas, aspirantes convocaron a una movilización para el próximo lunes 27 de julio en Ciudad Universitaria (CU), con la exigencia de que se restablezca el examen presencial y que la institución garantice transparencia en los procesos de admisión.

La movilización está prevista para iniciar a las 11:00 horas con dos puntos de reunión: la estación Universidad del Metro y la avenida Insurgentes Sur, a la altura del Metrobús Ciudad Universitaria.

PROTESTA UNAM 27 DE JULIO (Redes sociales.)

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