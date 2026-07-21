Suspensión de agua en Hidalgo HOY: Estas son las zonas afectadas por el corte indefinido

Este martes 21 de julio, se reportó un corte de agua indefinido en el municipio de Atitalaquia, en el estado de Hidalgo. El Gobierno Municipal informó que se registró un acto de vandalismo que dejó sin agua a cientos de familias. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué no hay agua en Hidalgo?

A través de un comunicado, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia (CAPASMAH) denunció que un acto de vandalismo perpetrado contra la infraestructura hidráulica causó severos daños en el Pozo La Cantera.

cortes de agua hoy Anuncian corte de agua indefinido en Atitalaquia, Hidalgo. (Facebook)

El organismo señala que los hechos vandálicos ocurridos comprometen por completo la operatividad de este pozo que abastece al municipio. Por esta razón, cientos de hogares se quedarán sin el servicio de agua potable por tiempo indefinido, en tanto, los técnicos de la CAPASMAH llevan a cabo las labores de reparación.

¿Cuáles son las colonias que se quedan sin agua hoy 21 de julio en Hidalgo?

Las autoridades advierten a las familias de la zona Centro de Atitalaquia que administren de manera responsable el agua en sus hogares, pues por el momento no se prevé una fecha para que concluyan los trabajos. Las colonias que sufren corte de agua en Hidalgo son las siguientes:

Zona afectada: Colonias de la zona Centro de Atitalaquia

Tiempo de suspensión: El servicio permanecerá suspendido hasta nuevo aviso

Asimismo, el gobierno municipal pide la colaboración de los vecinos de Atitalaquia para que brinden información que permita identificar a los responsables de los actos vandálicos que provocaron la interrupción de un servicio indispensable para el bienestar de las familias.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.