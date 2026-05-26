¿La reconoces? La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEM) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Yexalen Sheccid Rebollar Orozco, una adolescente de 16 años, quien fue vista por última vez el 24 de mayo de 2026.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que se emitió el lunes 25 de mayo, la joven salió de su domicilio (ubicado en el municipio de Ixtapaluca) después de un discusión familiar y, hasta el momento, no se sabe nada más de su paradero.

Alerta Amber Buscan a adolescente que se desapareció en Edomex (Fiscalía Edomex)

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Ficha de búsqueda de Yexalen Sheccid Rebollar Orozco

Las autoridades describen que la adolescente mide 1.60 metros, es de complexión delgada y tiene cara redonda, es de tex blanca, además de que tiene cabello rubio y lacio.

Como señas particulares, tiene manchas en el abdomen, una de cada lado, así como un lunar en medio del pecho.

Al momento de la desaparición vestía una blusa de manga larga color beige de encaje, pantalón (tipo cargo) color negro con bolsas en los lados, sudadera azul y tenis blancos con azul.

Fichas de búsqueda activas en Edomex hoy 26 de mayo 2026

Paralelamente, las autoridades mexiquenses mantienen activas las siguientes fichas de búsqueda:

Emmanuel Alexander Hernández Bautista , de 10 años, visto por última vez el 24 de mayo de 2026 en la colonia Tlapacoya, Ixtapaluca.

, de 10 años, visto por última vez el 24 de mayo de 2026 en la colonia Tlapacoya, Ixtapaluca. Emiliano Fabián Gutiérrez , de 16 años, visto por última vez el 23 de mayo de 2026 en la colonia El Sol, Nezahualcóyotl

, de 16 años, visto por última vez el 23 de mayo de 2026 en la colonia El Sol, Nezahualcóyotl Hamitzai Zurizadai Cruz López , 17 años, vista por última vez el 5 de mayo de 2026 en la colonia México Segunda Sección, Nezahualcóyotl

, 17 años, vista por última vez el 5 de mayo de 2026 en la colonia México Segunda Sección, Nezahualcóyotl Alisón Ashli Baltazar Trejo , de 16 años, vista por última vez el 25 de mayo de 2026 en la colonia Fraccionamiento Vallas de Ecatepec, Ecatepec

, de 16 años, vista por última vez el 25 de mayo de 2026 en la colonia Fraccionamiento Vallas de Ecatepec, Ecatepec Dulce Cristal Candia Dionicio , de 16 años, vista por última vez el 24 de mayo de 2026 en la colonia San José de los Leones Primera Sección, Naucalpan

, de 16 años, vista por última vez el 24 de mayo de 2026 en la colonia San José de los Leones Primera Sección, Naucalpan Jade Yassinari Coyotl Rosas, de 13 años, vista por última vez el 24 de mayo de 2026 en Ocoyoacac, Edomex.

Niños localizados en Edomex hoy 26 de mayo

En tanto, también se dieron a conocer los nombres de los menores que fueron localizados:

Ohunoluwa El Osazee Olomuyiwa

Ipinoluwa Godiya Olomuyiwa

Lázaro Flores Villegas

Jesús Rodríguez Castelan

Darwin Ferney Francisco de la Cruz

Paulina Maritza Carranza Sotero

Lilina Cisneros Almanza

¿Números para reportar una desaparición en Edomex?

En caso de que tengas algún dato o quieres reportar una desaparición en el Estado de México, estos son los números a los que debes de marcar:

Emergencias nacional: 911

Locatel DF: (55) 5658 1111

Locatel Edomex: (722) 167 8808

Alerta Amber México: 800 00 854 00

Alerta Amber Edomex: 800 89 029 40

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