¿Los has visto? Tu ayuda puede ser la diferencia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene activas, al menos, siete fichas de búsqueda con Alerta Amber por menores de edad desaparecidos.

De acuerdo a las fichas de búsqueda, los menores de edad desaparecieron en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Allison Álvarez García, de 12 años, vista por última vez el 31 de mayo, en la colonia Barrio San Miguel, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/3eNXZBjXBb — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 31, 2026

Se activa #AlertaAmber para localizar a Daniela Denis Blancas Gutiérrez, de 16 años, vista por última vez el pasado 29 de mayo, en la colonia San José Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero. pic.twitter.com/HGQWs4rns3 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 31, 2026

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Alerta Amber en CDMX activas hoy domingo 31 de mayo

Las autoridades compartieron las siguientes fichas de búsqueda que se mantienen activas hoy domingo, pero que han estado desde los últimos días de la semana:

Allison Anai Álvarez García, de 12 años, vista por última vez el 31 de mayo en la colonia Barrio San Miguel, alcaldía Iztapalapa Itzel Guadalupe Domínguez Hernández, de 17 años, vista por última vez el 30 de mayo en la colonia San Francisco Xicaltongo, alcaldía Iztacalco Daniela Denis Blancas Gutiérrez, de 16 años, vista por última vez el 29 de mayo en la alcaldía Gustavo A. Madero Melanie Epitacio López, de 13 años, vista por última vez el 29 de mayo en la colonia San Miguel Teotongo Sección Torres, alcaldía Iztapalapa Cristian Sánchez Tepale, de 15 años, visto por última vez el 29 de mayo en la colonia Juan Escutira, alcaldía Iztapalapa Mariana Guadalupe López Ortega, de 17 años, vista por última vez el 28 de mayo en la colonia Magdalena Mixhuca, alcaldía Venustiano Carranza Melany Yamileth Cruz Vázquez, de 12 años, vista por última vez el 27 de mayo en la colonia Forestal, alcaldía Gustavo A. Madero

Se activa #AlertaAmber para localizar a Itzel Guadalupe Domínguez Hernández, de 17 años, vista por última vez el pasado 30 de mayo, en la colonia San Francisco Xicaltongo, alcaldía Iztacalco. pic.twitter.com/FddKAXuCbz — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 31, 2026

Se activa #AlertaAmber para localizar a Melanie Epitacio López, de 13 años, vista por última vez el pasado 29 de mayo, en la colonia San Miguel Teotongo Sección Torrez, alcaldía Iztapalapa pic.twitter.com/1yTLvRqEMC — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 30, 2026

Menores localizados en CDMX hoy domingo 31 de mayo 2026

En tanto, las autoridades también reveló a los menores que fueron localizados en CDMX este día:

Darien Leonardo De la Cruz Mendoza

De la Cruz Mendoza Jade Ruby Arcos Sánchez

Arcos Sánchez Regina Rodríguez González

Rodríguez González María de Jesús Vicente Hernández

Vicente Hernández Fernando Alonso Lorenzo

Alonso Lorenzo Christian Moreno Ortega

Moreno Ortega Alondra Ximena Torres Páez

Torres Páez Génesis Jael Abad Bernabé

Abad Bernabé Eduardo Caleb Hernández Zavala

Hernández Zavala Miranda Abigail Pérez Millán

Pérez Millán Alizon Sherline Reyes Gutiérrez

Se activa #AlertaAmber para localizar a Cristian Sánchez Tepale, de 15 años, visto por última vez el pasado 29 de mayo, en la colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa pic.twitter.com/eVBt0NbG8q — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 30, 2026

Se activa #AlertaAmber para localizar a Mariana Guadalupe López Ortega, de 17 años, vista por última vez el pasado 28 de mayo, en la colonia Magdalena Mixiuhca, alcaldía Venustiano Carranza. pic.twitter.com/5TBR4tJI5C — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 29, 2026

Se activa #AlertaAmber para localizar a Melany Yamileth Cruz Vázquez, de 12 años, vista por última vez el pasado 27 de mayo, en la colonia Forestal, alcaldía Gustavo A. Madero. pic.twitter.com/zRCNz8qE2Y — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 28, 2026

Números para localizar menores en CDMX

Si tienes información de alguno de los menores desaparecidos en la CDMX, debes de comunicarte a los siguientes números:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Asimismo, puedes acudir a las oficinas de la Fiscalía capitalina, ubicadas en Calle Dr. Rio de la Loza 114, esquina Dr. Vertiz, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

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