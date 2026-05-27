¿Reconoces a alguno de los jóvenes desaparecidos en la capital? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene activas, al menos, ocho fichas de búsqueda con Alerta Amber hoy miércoles 27 de mayo.
De acuerdo a la información oficial, las y los jóvenes fueron vistos en alcaldías como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Tláhuac y Xochimilco.
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Fichas de búsqueda activas en CDMX hoy miércoles 27 de mayo
Las redes sociales de la fiscalía dieron a conocer las fichas de búsqueda activas:
- María Guadalupe García Reyes, de 16 años, vista por última vez el 23 de mayo de 2026 en la colonia Ampliación Jalalpa, alcaldía Álvaro Obregón
- Andrea Victoria Soto Benítez, de 17 años, vista por última vez el 19 de mayo en la colonia Tlaxopan 1A Sección, alcaldía Xochimilco
- Carlos Ignacio López García, de 11 años, visto por última vez el 15 de marzo en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán
- Jelshin Kelen Martínez Ramírez, de 13 años, vista por última vez el 24 de mayo en la colonia La Providencia, alcaldía Azcapotzalco
- Ximena Janae Martínez Ramírez, de 12 años, vista por última vez el 24 de mayo en la colonia La Providencia, alcaldía Azcapotzalco
- Dylan Lyang Pérez Cortés, de 15 años, visto por última vez el 23 de mayo en la colonia La Ciénega, alcaldía Tláhuac
- Megan Ayde Suárez Pichardo, de 15 años, vista por última vez el 22 de mayo en la colonia Pueblo de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán
- Maika Roque Del Moral, de 14 años, vista por última vez el 23 de mayo, en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc
Menores de edad localizados en CDMX hoy miércoles
Además, también dieron a conocer a los menores de edad localizados en las últimas horas y días:
- Alondra Carolina Vite Licona
- Kevin Gael Morales Salazar
- Santiago Yael Rendón Díaz
- Rocío Zirel Garrido López Arce
- Nicolé Parra Reyes
- Mildred Hadeel Velázquez González
- Derek Neymar Jiménez Álvarez
- Eduardo Francisco Gómez Ribera
- Yadith Esmeralda Bernal García
- Sebastián García García
- Kimberly Jocelyn Romero Salinas
Si tienes alguna información que ayude a dar con su paradero, entonces te puedes comunicar a los números (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082.
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