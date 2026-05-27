¿Reconoces a alguno de los jóvenes desaparecidos en la capital? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene activas, al menos, ocho fichas de búsqueda con Alerta Amber hoy miércoles 27 de mayo.

De acuerdo a la información oficial, las y los jóvenes fueron vistos en alcaldías como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Tláhuac y Xochimilco.

Se activa #AlertaAmber para localizar a María Guadalupe García Reyes, de 16 años, vista por última vez el pasado 23 de mayo, en la colonia Ampliación Jalalpa, alcaldía Álvaro Obregón. pic.twitter.com/JZk5fRCSNo — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 27, 2026

Se activa #AlertaAmber para localizar a Andrea Victoria Soto Benítez, de 17 años, vista por última vez el pasado 19 de mayo, en la colonia Tlaxopan 1A Sección, alcaldía Xochimilco. pic.twitter.com/PRTZPVMsUk — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 26, 2026

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Fichas de búsqueda activas en CDMX hoy miércoles 27 de mayo

Las redes sociales de la fiscalía dieron a conocer las fichas de búsqueda activas:

María Guadalupe García Reyes, de 16 años, vista por última vez el 23 de mayo de 2026 en la colonia Ampliación Jalalpa, alcaldía Álvaro Obregón

de 16 años, vista por última vez el 23 de mayo de 2026 en la colonia Ampliación Jalalpa, alcaldía Álvaro Obregón Andrea Victoria Soto Benítez , de 17 años, vista por última vez el 19 de mayo en la colonia Tlaxopan 1A Sección, alcaldía Xochimilco

, de 17 años, vista por última vez el 19 de mayo en la colonia Tlaxopan 1A Sección, alcaldía Xochimilco Carlos Ignacio López García, de 11 años, visto por última vez el 15 de marzo en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán

de 11 años, visto por última vez el 15 de marzo en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán Jelshin Kelen Martínez Ramírez , de 13 años, vista por última vez el 24 de mayo en la colonia La Providencia, alcaldía Azcapotzalco

, de 13 años, vista por última vez el 24 de mayo en la colonia La Providencia, alcaldía Azcapotzalco Ximena Janae Martínez Ramírez , de 12 años, vista por última vez el 24 de mayo en la colonia La Providencia, alcaldía Azcapotzalco

, de 12 años, vista por última vez el 24 de mayo en la colonia La Providencia, alcaldía Azcapotzalco Dylan Lyang Pérez Cortés , de 15 años, visto por última vez el 23 de mayo en la colonia La Ciénega, alcaldía Tláhuac

, de 15 años, visto por última vez el 23 de mayo en la colonia La Ciénega, alcaldía Tláhuac Megan Ayde Suárez Pichardo , de 15 años, vista por última vez el 22 de mayo en la colonia Pueblo de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán

, de 15 años, vista por última vez el 22 de mayo en la colonia Pueblo de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán Maika Roque Del Moral, de 14 años, vista por última vez el 23 de mayo, en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc

Se activa #AlertaAmber para localizar a Carlos Ignacio López García, de 11 años, visto por última vez el pasado 15 de marzo, en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán. pic.twitter.com/Wk2NQn0xvu — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 26, 2026

Se activa #AlertaAmber para localizar a Santiago Yael Rendón Díaz, de 14 años, visto por última vez el pasado 25 de mayo, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/eMvD1WCfS3 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 26, 2026

Menores de edad localizados en CDMX hoy miércoles

Además, también dieron a conocer a los menores de edad localizados en las últimas horas y días:

Alondra Carolina Vite Licona

Kevin Gael Morales Salazar

Santiago Yael Rendón Díaz

Rocío Zirel Garrido López Arce

Nicolé Parra Reyes

Mildred Hadeel Velázquez González

Derek Neymar Jiménez Álvarez

Eduardo Francisco Gómez Ribera

Yadith Esmeralda Bernal García

Sebastián García García

Kimberly Jocelyn Romero Salinas

Si tienes alguna información que ayude a dar con su paradero, entonces te puedes comunicar a los números (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082.

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